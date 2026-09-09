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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon 6 maçla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon 6 maçla başladı
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon 6 maçla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon 6 maçla başladı. Real Madrid, evinde Inter'i mağlup ederken, Manchester City ise Haaland'ın golleriyle Porto'yu deplasmanda yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Günün en önemli maçında Real Madrid ile Inter, Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Jose Mourinho, eflatun-beyazlılardaki ikinci döneminde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Milli futbolcu Arda Güler, geçtiğimiz sezondan kalan kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Madrid ekibi 14. dakika Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 23. dakikada Valverde kaleci Martinez'in hatasını affetmedi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İtalyan ekibi 77'da Carlos Augusto ile farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada yerini Zielinski'ye bıraktı.

Haaland, 59. maçında 59 gole ulaştı

Sezona Enzo Maresca yönetiminde başlayan Manchester City, ilk hafta maçında Porto'ya konuk oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçta Erling Haaland, 47 ve 90+1. dakikalarda fileleri havalandırdı. İngiliz ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı. Norveçli golcü, kariyerinde çıktığı 59. Şampiyonlar Ligi maçında 59 gole ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu kariyerinde RB Salzburg, Borussia Dortmund ve Manchester City formalarıyla Devler Ligi'nde oynadı.

3 maçta gol düellosu

Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada 5'er gol kaydedildi. Aston Villa, Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup etti. Borussia Dortmund, sahasında karşılaştığı Villarreal'i 3-2'lik skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ise Real Betis'i konuk etti. Fransız ekibi iki kez öne geçtiği mücadeleyi 3-2 kaybetti. Lille, son 34 dakikayı 10 kişi tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

AEK Atina: 1 - LASK Linz: 0

Club Brugge: 2 - Aston Villa: 3

Borussia Dortmund: 3 - Villarreal: 2

Real Madrid: 2 - Inter: 1

Porto: 0 - Manchester City: 2

Lille: 2 - Real Betis: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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