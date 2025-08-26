41 yıl sonra ilk aşkına kavuştu! İşte yenilenen arabanın ilk durağı

İş adamı Tanju Acar (62), askerden önce kuzeninin desteğiyle aldığı ve "Maviş" adını verdiği ilk otomobilini, vatani görevi sonrası kuracağı iş için satmak zorunda kaldı. Yıllarca içinde ukde kalan bu durumu unutamayan Acar, 15 yıl önce izini bulduğu aracın peşini bırakmadı.

O dönem sahibinin satmadığı otomobili, yıllar sonra Konya'da hurda halde bulan Acar, aracı bir kamyonla Düzce'ye getirtti. Aziziye Mahallesi'ndeki kaporta ustası Ruhi Ozan'a teslim edilen araç, yaklaşık 7 aylık titiz bir çalışmanın ardından kaportasından motoruna, elektrik aksamından döşemelerine kadar tamamen yenilenerek ilk günkü görünümüne kavuşturuldu.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Acar, restore edilen aracını sanayiden teslim alırken yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadığını belirtti. Otomobilin kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Acar, şunları söyledi:

"Bunun hikayesi çok uzun. Rahmetli halamın oğlunun desteğiyle bu aracı aldık. Askere gitmemiştim. Daha sonra askere gidip geldim. İşlerim nedeniyle desteğe ihtiyacım olduğu için satmak durumunda kaldık. Ama o benim içimde uhde kaldı. Yıllar sonra otomobilimin peşine düştüm ve buldum. Konya'daydı araç, satın aldık ve buraya getirdik. Sağ olsun Ruhi ustam arabayı bu hale getirdi. Ben çok duygusallaştım bunu böyle görünce"

"YILLARCA VAZGEÇMEDİM"

Aracı bulmak için çok uğraştığını dile getiren Acar, "Peşine düştük, sahibi arabayı vermedi. Daha sonra arabayı vermek istedi bizim imkanımız yoktu. Ama yıllarca vazgeçmedim" dedi.

Acar, büyük bir vefa örneği olarak "Maviş" adını verdiği otomobilini 5 yaşındaki torunu Ayaz'a hediye ettiğini belirterek, "Aynı duygularla o da arabaya bakarsa bir 40 yıl daha gider diye düşünüyorum" diye konuştu.

KANSER HASTASI ARKADAŞIYLA 41 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFI CANLANDIRACAK

En büyük hayallerinden birinin de kanser tedavisi gören okul arkadaşı Talat ile ilgili olduğunu anlatan Acar, "Talat ile bu arabayla çekilen fotoğraflarımız var. Şuanda kendisi kanser tedavisi görüyor. Duyduğunda ağlamış. Bende kardeşime söz verdim. Abant'a gidip aynı fotoğrafı çektireceğiz" ifadelerini kullandı.

"BUNA ARAÇ DEMEYE ŞAHİT LAZIMDI"

Kaporta ustası Ruhi Ozan ise aracın kendisine geldiğinde tanınmaz halde olduğunu söyledi. Aracın her parçasının dağılmış olduğunu belirten Ozan, "Ben yaptığım için her zaman gururlanıyorum. Araç bana geldiğinde çöptü. Buna araç demeye şahit lazımdı. Parça, parçaydı. Topladık, yapmaya gayret ettik. Elimizden bu kadar geldi, bu kadar yapabildik. Ben arabayı yaparken gurur duydum. Aracı yapmak 6-7 ayımızı aldı. 7 ayda bu hale getirdik. Bu bir emek, hobi olarak yapılan bir şey" şeklinde konuştu.