40 yıl önce askerlik yapan silah arkadaşları, her yıl farklı bir ilde buluşuyor

1980 ile 1990 yılları arasında Kırklareli Keşif Bölüğü'nde askerlik yapan ve birbirine sosyal medyadan ulaşan arkadaş grubu, eşleri ve çocuklarıyla birlikte Eskişehir'de bir araya geldi.

Kırklareli Keşif Bölüğü'nde 1980 ile 1990 yılları arasında askerlik yapan devreler, birbirlerine sosyal medya üzerinden ulaşarak bir buluşma organize etti. İlk buluşmayı 2018 yılında Trabzon'da gerçekleştiren asker arkadaşları, her yıl farklı bir ilde bir araya gelerek hasret gideriyor. Ortalama 40 yıl önceki silah arkadaşlarının buluştuğunu duyan diğer devreleri ise her yıl katılarak sayıyı arttırıyor. Trabzon'da gerçekleştirilen ilk buluşmada 20 olan sayı, geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yapılan organizasyonda 60'a kadar yükseldi. Silah arkadaşlarıyla buluşmaya eşleri ve çocukları ile birlikte giden devreler, organizasyondan memnuniyetlerini dile getirerek ömürleri yettiğince yapacaklarını belirtiyor.

"Allah ömür verdiği sürece devam etmeyi düşünüyoruz"

Emekli Astsubay Lokman Yıldırım, 40 yıl öncesine dayanan arkadaşlıklarıyla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Bir araya gelmelerinin geniş çerçeveli bir buluşma olduğunu ifade eden Yıldırım, her sene buluştukları şehirlerde gezi turları düzenlendiğini de belirtti. Asker arkadaşlarının bir araya geldiği bu organizasyonları sonuna kadar devam ettirmeyi umduklarının altını çizen Yıldırım, "1980 ile 1990 yılları arasında 33'üncü piyade Tümeni keşif bölüğündeki silah arkadaşlarımız yıllar sonra bir gezi tertip edelim dediler. Eskişehir gezimizin beşinci noktası, bundan önce ilk gezi durağımız Trabzon oldu, ikinci durağımız Malatya, üçüncü durağımız Van, dördüncü durak ise Hatay idi. Bir arkadaşımız özellikle buradaki yerleşik arkadaşlarımızdan birisi organizasyonu yapıyor, biz de memleketlerimizden ailelerimizle birlikte geliyoruz ve iki gün kaldıktan sonra memnun bir şekilde gidiyoruz. Bu samimiyeti ve arkadaşlığı hiçbir ortamda bulamazsınız. Organizasyonu yüklenen arkadaşımız tur şirketleri ile görüşerek, bir veya iki adet otobüs tutuyor, otobüslerde rehberler eşliğinde illerimizin tarihi yerleri, mesela yerlerini geziyoruz. Akabinde de hoş bir şekilde memleketlerimize uğurlanıyoruz. Allah ne kadar ömür verirse devam ettirmek istiyoruz, önümüzdeki sene Eylül ayında Kocaeli ve Sakarya'daki arkadaşlar bu işi organize edecekler. 2018'deki Trabzon gezimize 15 ile 20 arkadaş bekar olarak katıldı, Hatay gezisine 45 arkadaş eşleri ve çocukları ile katıldı. Bu sene sayımız eşlerle birlikte 60'ı buldu, Allah ömür verdiği sürece devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Buluşmalarda ağlayanlar bile gördüm"

Yapılan buluşmaların eğlenceli olduğu kadar duygusal da olduğunu belirten Muzaffer Aydın, organizasyonun gelişimini anlattı. İlk olarak memleketi Trabzon'da yapılan buluşmaların her sene daha kalabalık şekilde başka bir ilde yapıldığını belirten Aydın, "Biz bu işi Kırklareli Keşif Bölüğü'nde askerliğini yapan arkadaşlarımızla 2018 yılında Trabzon'da gerçekleştirdik. Kırklareli Keşif Bölüğü'nde 1980 ile 1988 yılları arasında askerliğini yapan arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Buluşmaların ilkini yaklaşık 20 kişiyle beraber 2018 yılında Trabzon'da gerçekleştirdik. 2019 yılındaki buluşma ise 35 kişiyle Malatya'da oldu. 2020'de pandemi nedeniyle buluşamadık ama 2021 yılında yaklaşık 40 kişiyle Van'da olduk. Geçen yıl Eylül ayında, depremden önce Hatay'daydık, aşağı yukarı ailelerle beraber 50 kişi görüştük. Bugün gördüğünüz buluşmaya ise aileler çok katılım gösterdi ve aşağı yukarı 60 kişiyi bulduk. Gayet güzel, herkes halinden memnun, inşallah böyle devam ettireceğiz. Baktığın zaman burada çok samimi şeyler oluyor. Çok heyecanlı ve çok duygusal bu programda ağlayanlar bile gördüm. Herkes halinden memnun, her seneyi zor bekliyorlar ne zaman gelecek diyerek. Hatta Ekim 2024'ün kararını bile bugünden verdik, inşallah seneye 20-21 ve 22 Eylül'de düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

"Bu buluşmanın ayrı bir özelliği eşlerin daha çok katılım göstermesi oldu"

Bu seneki buluşmayı Eskişehir'de düzenleyen Erol Yılmaz, katılımcı sayısının fazla olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Sadece arkadaşlarının değil, eşlerinin de buluşmalara gelerek, eğlencelere ortak olmasının önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu sene burada arkadaşlarımızı biz ağırlıyoruz. Bu arkadaşlar beni sosyal medya üzerinden buldular ve 2021'de Van'a davet edildim. Eşimle beraber organizasyona gittik, Van'da çok güzeldi. Biz '2022'de yapamayız ama 2023'te Eskişehir'de yapalım' dedik ve öyle bir karar aldık. Sağ olsun arkadaşlar anlayış gösterdiler ve şu anda önceki yapılan programlardan daha kalabalık durumdayız. Bu buluşmanın ayrı bir özelliği eşlerin daha çok katılım göstermesi oldu. Güzel bir organizasyondayız, geçen yıl Hatay'da beraberdik, bu sene de buradayız. Nasip olursa bu programı artık devamlı yapacağız. Burada gittiğimiz ya da geldiğimiz yerlerde gezilecek olan tarihi ve turistik yerleri geziyoruz, bir nevi şehir tanıtımı oluyor. Onun haricinde birlikte beraber muhabbet, eğlence, tanışma, kaynaşma ve hasret giderme yönünden beraber oluyoruz. Ben bu grubun en kıdemli üyesiyim, ben 1960/3 devreyim, burada 1967/3 devre var. Çeşitli şehirlerden ilk defa gelen arkadaşlarımız var, daha önce tanıştığımız arkadaşlarımız da var, burada bir dostluk ve muhabbetlik oluştu. Sağ olsunlar benim misafir gittiğim arkadaşlarım oldu, onlardan da bana gelen birçok arkadaşım oldu. Eskişehir'de misafir ettik ve ağırlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bizim kışla kapanalı 25 sene oldu o nedenle buluşmalarımız çok daha değerli hale geldi"

Aynı kışlada askerlik yapmış arkadaşların yıllar sonra bir araya gelmesinin anlatılamayacak kadar güzel olduğunu dile getiren Aydın Albayrak ise, "Beş yıldan beri bunu yapıyoruz, bu anlatılmaz bir olay. Türkiye'nin her yerinden her türlü insanla burada beraber oluyorsun ve bunlar bir kışlada askerlik yapmışlar. Özelliği de şu bizim kışla kapandı, yani 25 sene oldu kapanalı, o nedenle bizim buluşmalarımız çok daha değerli oldu. Buluşmaları geleneksel hale getirdik bunu her yıl yapıyoruz ve inan anlatılmaz bir heyecan yaşıyoruz. Her zaman bu değerli değerli arkadaşlarımız da, ettiriyoruz bunu. İnşallah hep devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Her ilde bir kapımız, arkadaşımız oluyor"

Bu yıl 5'incisinin düzenlendiği buluşmaya eşiyle birlikte gelen Nuran Albayrak, yeni insanlarla tanışmaktan ve vakit geçirmekten memnun olduğunu söyledi. Bu buluşmaları en az eşi kadar heyecanla beklediğini dile getiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel, her yıl her şehirden başka insanlarla görüşüyoruz, ben mutlu oldum her ilde bir kapımız oluyor arkadaşımız oluyor, güzel bir şey devamlılığını istiyorum eşime de söyledim zaten, 'artık her yıl varım diye bensiz gidemezsin' diye." - ESKİŞEHİR