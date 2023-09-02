372 madenci yakını kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki şehit madenci yakınlarından işlemleri tamamlanan ilk etapta 372 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildiğini bildirdi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Avcı, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Kozlu, Üzülmez, Karadon, Armutçuk ve Amasra Müessese Müdürlüğü ile özel maden ocaklarındaki kazalarda şehit düşen işçilerin yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmelerine yönelik hükümetleri tarafından getirilen yasal düzenlemenin ardından olumlu adımların gözle görülür olarak ivedilikle atıldığını söyledi.

Milletvekili Avcı, şunları kaydetti:

"Söz konusu düzenleme daha önce ilk kez 13 Mayıs 2014'teki Soma ve 28 Ekim 2014'teki Ermenek maden kazalarında yaşamını yitiren madencilerin aileleri ile sınırlı olarak çıkartılmıştı. 2015 yılında kapsam biraz daha genişletilerek 10 Haziran 2003-13 Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda ölen madencilerin aileleri de kapsama alınmış oldu. Ülkemiz ekonomisine her daim katkılar sağlarken yer altı kömür madenlerinde bugüne kadar yaşanan kazalarda yaşamlarını yitiren gözü pek madenci kardeşlerimizin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanınarak ölen kişinin yakınlarından biri kamuda sürekli işçi olarak istihdam edilmeye başlandı. İstihdam hakkından sırasıyla ölen madencinin eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri yararlanıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçirilen yasal düzenlemeyle 3 Mart 2023 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de kamuda istihdam hakkına ilişkin kuralların belirlendiğine dikkati çeken Avcı, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, TBMM'de kabul edilen kanunla madenci ailelerine çeşitli haklar sağlandı. Tarih sınırlaması olmaksızın kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin hak sahibi ailelerinden bir yakınına kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrolarında istihdam hakkı tanınıyor" diye konuştu.

Milletvekili Avcı, "Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki şehit madenci yakınlarından işlemleri tamamlanan ilk etapta yaklaşık 372 kişi, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmeye başladı.

Zonguldak ve Bartın'daki Sosyal Güvenlik Kurumlarına bu illerdekilerinin yanı sıra Karabük'ten de bugün itibariyle (31 Ağustos 2023) toplamda 622 başvuru yapılmış, bunlardan işlemleri tamamlanan 372'si kamu kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirildi, diğerleri de evrak işlemleri tamamlandığında aynı yöntemle istihdam edilecekler. Bilinmelidir ki Türkiye genelindeki şehit madenci yakınlarının tamamı çok kısa sürede kamuda iş başı yapmış olacaklar" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ili emeğin başkenti kömür kentin milletvekili Avcı, Zonguldak'ı hak ettiği yatırımlarla büyütmeye devam ettiklerine işaret ederek, "Dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi (Rabiamız; Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Durmak yok; yola, çalışmaya, hizmet ve eser üretmeye devam)" dedi. - ZONGULDAK