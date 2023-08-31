30 Ağustos Coşkusu, Çukurova'yı Sardı

Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyesi’nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, halkın yoğun katılımı ile coşkuyla gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı Polisevi Kavşağında meşaleli yürüyüşle başlayan coşku, Uğur Mumcu Meydanı'nda Köfn konseri ile doruğa çıktı. Etkinlikler sırasında Çukurova Belediyesi’nin 9’uncu toplu açılış töreni de gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, halkın yoğun katılımı ile coşkuyla gerçekleştirildi. Turgut Özal Bulvarı Polisevi Kavşağında meşaleli yürüyüşle başlayan coşku, Uğur Mumcu Meydanı'nda Köfn konseri ile doruğa çıktı. Etkinlikler sırasında Çukurova Belediyesi'nin 9'uncu toplu açılış töreni de gerçekleştirildi.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Çukurova'da yaşandı. Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova Belediyeleri'nin birlikte düzenlediği 30 Ağustos kutlamalarına halkın katılımı büyük oldu.

Etkinlikler, Turgut Özal Bulvarı Polisevi Kavşağında meşaleli yürüyüşle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer, Ayhan Barut ve Müzeyyen Şevkin, Adanalılar'la birlikte yürüdü. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla, marşlarla, şarkılarla yürüyüş yaparken, apartmanların balkonlarından da diğer vatandaşlar bayrak sallayarak ve alkışlarla katılanlara destek verdi.

BİNLERCE KİŞİ BAYRAKLARLA YÜRÜDÜ

Büyük katılıma sahne olan yürüyüş, Köfn konserinin yapılacağı Uğur Mumcu Bulvarı'na kadar devam etti. Konser öncesi belediye başkanları konuşma yaparken, etkinlikler içerisinde Çukurova Belediyesi'nin 9'uncu Toplu Açılış Töreni de gerçekleştirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin burada yaptığı konuşmaya, Büyük Önder Atatürk'ün "Zafer, zafer benim diyebilenindir" sözünü anımsatarak başladı.

"ATATÜRKÇÜ DURUŞUN SİMGESİ"

Başkan Çetin, şöyle devam etti:

"Bundan tam 101 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu mücadeleyi başladı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek emperyalizme karşı mücadelenin esin kaynağı olan Kurtuluş Savaşı'nı zaferle bitirdi. Buraya gelmeden önce Milli Voleybol Takımının Polonya ile olan maçını izledim. Atatürkçü duruşun simgesi olan kadın voleybol takımımızda mikrofon uzatılan kızlarımız ne kadar inandıklarını söyledi. İnandılar ve kazandılar. Dünyanın en iyi ligi Türkiye'de. İnanıyorlar ve başarıyorlar. İnanan bir başka takım da burada; Çukurova Kadın Voleybol Takımı. Onlar da başarılı olacak ve Türkiye'yi Adana'yı Avrupa'da inşallah en iyi şekilde temsil edecekler."

"SIRADA 10. TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ VAR"

Başkan Soner Çetin, 2014 seçimlerinde de kendilerinin inandığını ve seçimden başarıyla çıktıklarını söyleyerek, "O dönemde seçilen belediye başkanları olarak Adana'da tarih yazdık. 2019'da da büyük bir başarı elde ettik ve 25 yıl sonra Adana Büyükşehir Belediyesini kazandık. Biz o zaman hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan hizmet vereceğimizi söylemiştik. Dediğimizi yaptık ve 9 buçuk yılda 9'uncu toplu açılış törenini yaptık. Mart ayında da 10'uncu toplu açılış törenini yapacağız ve sizlerin karşısına alnımız ak, başımız dik çıkacağız. 2024 seçimlerinde de tarih yazacağız ve hizmete devam edeceğiz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Atay da "Bu savaş çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın başlangıcıydı. Bu savaş bizim için devam ediyor. Bu hedefe ulaşmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, çağ dışılığa karşı mücadelemiz devam ediyor. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

"ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN İZİNDEYİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Ağustos ayının Malazgirt zaferinden başlayarak çok özel bir ay olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hiçbir şeyi kalmamış bir ülkede bu savaş bir mucizedir ve bu mucizeyi yaratan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bir kişinin askeri olacaksak o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu zaferi unutturmak isteyenler var, cumhuriyet kazanımlarını unutturmak isteyenler var. Yüz yıl sonra keşke Yunan kazansaydı diyenler var. Ama yüz yıl önce kazandıklarımızı bu zihniyete teslim etmeyeceğiz. Asla yorgunluk ya da umutsuzluk bize yakışmaz. Ulu Önder'in izinde mücadelemizi kararlılıkla devam ettirmek zorundayız."

AÇILIŞI HEP BİRLİKTE YAPTILAR

Konuşmaların ardından belediye başkanları, milletvekilleri ve protokol üyeleri hep birlikte Çukurova Belediyesi'nin 9'uncu toplu açılışını gerçekleştirerek kurdeleyi kestiler. Açılış töreni sonrası Köfn konseri ile coşku zirve yaptı.