Diyarbakır'da yaşayan Türkçe öğretmeni Fatma Viyan Erel'e 2016 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi konuldu. Doktorların başlangıçta göreve dönmesini uygun görmemesine rağmen raporunu iptal ettirerek okuluna dönen Erel, öğretmenlik aşkı ve öğrencilerinin desteğiyle hastalıkla mücadelesinde moral buldu.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehit Nuriye Ak Ortaokulunda 14 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan, 3 çocuk annesi Fatma Viyan Erel'e 2016 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi konuldu. Çeşitli tedaviler, kemoterapi ve ameliyatlarla zorlu bir süreç geçiren Erel, okulundan ve öğrencilerinden ayrı kalmanın kendisini olumsuz etkilediğini belirterek hastalığını öğretmenlik ve öğrencileri sayesinde yenebileceğine inandı. Görevine dönmek isteyen Erel, doktorlarından izin istedi. Ancak bağışıklık sisteminin oldukça zayıf olması ve enfeksiyon riskinin yüksekliği nedeniyle doktorları bir süre daha evde dinlenmesini önerdi. Israrı üzerine raporunu iptal ettiren Erel, dökülen saçlarının yerine peruğunu takarak yeniden okuluna ve öğrencilerine kavuştu. Tedavisi devam ederken derslerine giren Erel, öğrencileriyle vakit geçirmenin kendisine büyük moral ve umut verdiğini söyledi. Diyarbakır'a yoğun sevgi besleyen Erel, kemoterapi sürecinde evde geçirdiği zamanı yazmaya ayırdı. Kara kara düşünmek yerine hikayeler kaleme alarak moral bulmaya çalışan Erel, yazdığı öyküleri Diyarbakır'ın sokakları ve yaşamıyla bütünleştirdi. Zamanla hikayelerini bir kitapta toplayan Erel, Askıda Hayat adlı kitabını yayımladı.

"Öğrencilerim bana iyi geliyor"

Fatma Viyan Erel, 14 yıldır Türkçe öğretmeni olduğunu ifade etti. Erel, "2016 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi aldım. Hastalığım son evreye girmek üzereyken teşhis konuldu. Uzun bir tedavi sürecim oldu. Bu süreçte kemoterapi, ışın tedavisi aldım ve çeşitli ameliyatlar geçirdim. O dönemde de öğretmenlik yapıyordum. Öğretmenlik benim için hayatımın bir parçası, hatta hayatımın merkezi. Bu nedenle işimden ve öğrencilerimden uzak kalmak beni gerçekten çok üzmüştü. Hastalığımı öğrencilerim sayesinde atlattım diyebilirim. Onların bana çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Işın tedavisi aldığım süreçte raporumu iptal edip yeniden işime dönmek istedim. Henüz saçlarım bile çıkmamıştı. Peruğumu takıp her sabah tedaviye, oradan da okula geldim. Derslerime girdim, öğrencilerimle vakit geçirdim. Bu durum beni pozitif anlamda gerçekten çok iyi etkiledi. Çünkü hayatın devam ettiğini görmek, hayata tutunabilmek için bana umut oldu. Aslında doktorlar başlangıçta işe başlamamamı önerdi. Çünkü bağışıklık sistemim çok zayıftı. Mikrop kapabileceğimi ve hastalığımın kötüye gidebileceğini düşündüler. Ancak benim ısrarım üzerine raporum iptal edildi ve ben yeniden görevime döndüm. Zamanla daha iyiye gittiğimi onlar da fark etti. Çünkü umut, her zaman bütün tedavilerin önündedir" dedi.

"Yazmak benim için tedavi kadar etkili"

Kemoterapi aldığı süreçte çalışamadığını, okula gidemediğini o boşlukta ise hikayeler yazdığını anlatan Erel, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben de o dönemi evde oturup kara kara düşünerek geçirmek yerine bir şeyler üretmeye, yazmaya çalıştım. Yazmak benim için gerçekten bir tedavi kadar etkiliydi. Bu süreçte önce hikayeler, ardından öyküler yazmaya başladım. Öykülerim çeşitli dergilerde yayımlandı, yarışmalara gönderdim. Daha sonra öykülerimden yola çıkarak bir roman yazdım. Bu roman, benim şehrim olan Diyarbakır'ın sokaklarında geçen hikayelerden oluşuyor. Kanser maalesef bitmeyen bir süreç diyebilirim. Tedaviler bitiyor ama kontroller her zaman devam ediyor. Hala kontrollere gidiyor ve çeşitli tedaviler almaya devam ediyorum. Ancak hiçbir şekilde okuldan, öğretmekten ve öğrenmekten geri durmuyorum. Meslektaşlarıma şunu söyleyebilirim, biz evet, öğretmeniz ama kendimiz de her gün burada bir şeyler öğreniyoruz. Öğretmekten ve öğrenmekten vazgeçmemeliyiz. Hepinizin Öğretmenler Günü kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı