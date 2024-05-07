23 Nisan Ekspresi Adana'da Minikleri Ağırladı

Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen 23 Nisan Ekspresi, Adana Tren Garı'nda minikleri ağırladı. VR teknolojisi kullanılarak hazırlanan animasyonlara minikler yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilere yönelik, 'tarihi bilgi edinme, vatanseverlik ve milli bilinç, değerleri anlama ve takdir etme, empati geliştirme, geleceğe yönelik düşünme ve planlama' yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hazırlanan '23 Nisan Ekspresi' etkinlikleri Adana'da gerçekleştirildi. Adana Tren Garı önünde kurulan alanda öğrenciler VR teknolojilerini deneyimlerken, sıfır atık parkuru ve boyama gibi birçok etkinliğe katılarak keyifli zaman geçirdi.

Etkinliğe katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de VR teknolojisi kullanılarak hazırlanan ve Türkiye'nin geçmişten geleceğe nasıl ilerlediğini anlatan animasyonu çocuklar ile birlikte seyretti.

"Çocukların ülkemizin nereden nereye geldiğini öğrendikleri bir uygulamaya tanıklık ediyoruz"

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yavuz Selim Köşger, "Çok güzel bir ortam. Bu meydan belki çok kalabalık gördü ama bugün en güzel ve umut vericilerinden birine tanıklık ediyor. Geleceğimiz, istikbalimiz, umudumuz, çocuklarımız, yavrularımız bu meydanda ülkemizin nereden nereye geldiğini görsel, işitsel ve dokunarak öğrendikleri bir uygulamaya tanıklık ediyoruz. Çocuklarımızın keyfi yerinde, seslerden de anlaşılıyor. Ben de içlerine girerek mutluluklarına ortak oldum. Eğitim yalnızca öğretmenlerin anlattığı teorik bir şey değil. Bu tür uygulama örneklerini çoğaltmamız lazım her alanda. Sadece tarih ve ülkemizin geçmişi ile ilgili değil bütün bilim alanlarında da uygulamalı tatbiki eğitimleri artırmamız lazım. Bu anlamda çok güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarımıza sorduğumda hepsinin çok beğendiklerini gördüm. Onlara da inşallah faydalı olmuştur" dedi. - ADANA