'2. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali' Vatandaşlarla Buluşmaya Hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1-3 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek “Foodfest Antalya Gastronomi Festivali” ile Antalya lezzetlerini dünya markası haline getirmek için önemli bir adım attıklarını ve Antalya’nın zengin mutfağının bunu hak ettiğini söyledi. Başkan Böcek, üç gün sürecek festival boyunca, söyleşi, panel, etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapacaklarını, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları ağırlayacaklarını belirterek, tüm Antalyalıları Gastronomi Festivali’ne davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1-3 Eylül 2023 tarihleri arasında bu yıl ikincisi düzenlenecek "Foodfest Antalya Gastronomi Festivali" ile Antalya lezzetlerini dünya markası haline getirmek için önemli bir adım attıklarını ve Antalya'nın zengin mutfağının bunu hak ettiğini söyledi. Başkan Böcek, üç gün sürecek festival boyunca, söyleşi, panel, etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapacaklarını, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukları ağırlayacaklarını belirterek, tüm Antalyalıları Gastronomi Festivali'ne davet etti.

"Antalya'dan Dünya'ya" mottosu ile Karaalioğlu Parkı içerisinde bu yıl 2'incisi gerçekleştirilecek 2. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali için düzenlenen basın toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Foodfest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Antalya Gastronomi ve işletmecileri Derneği üyesi Mehmet Akdağ, TV Programcısı ve Şef Arda Türkmen katıldı.

2. Antalya Foodfest Gastronomi Festivali'nin açılış konuşmasını yapan Başkan Böcek, Antalya'yı gastronominin de başkenti yapma hedefi ile ilki geçen yıl gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ni hayata geçirdiklerini Antalya'nın lezzetlerini dünya markası haline getirmek için önemli bir adım attıklarını, Antalya'nın zengin mutfağının bunu hak ettiğini söyledi. Böcek, şunları kaydetti:

"Antalya'mız adını gastronomi arenasına da altın harflerle yazdırdı. Sadece mutfağımızı değil; aynı zamanda tarihimizi, kültürümüzü, turizmimizi de dünyaya duyurmamız için önemli bir kapı açılıyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya'mız için bu kapıyı açtık. Bu sayede şehrimiz artık sadece güneşi, denizi ve mavisi ile değil; yerel mutfağının cazibesi ile de tercih edilir hale geldi. Attığımız bu adım ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu tarım ve gıda ürünlerinin büyük bir bölümünü karşılayan şehrimizin yerel mahsulleri, zengin gastronomisi ve kültürel değerleri de dünyaya açıldı ve güçlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu muhteşem hazineyi dünyaya tanıtırken, aynı zamanda korumak ve geleceğe de miras bırakmak istiyoruz. Bu kadim coğrafyanın ve bu muhteşem iklimin bize sunduğu hazineye değer katmanın en önemli görevlerimizden biri olduğunu biliyoruz. İşte bu görevin bize verdiği sorumluluk bilinciyle; 'Antalya'dan Dünyaya' mottosuyla başlattığımız uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi düşüncesiyle çıktığımız yolda; daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya ve Antalya hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan yapıları yeniden canlandırdıklarını dile getiren Böcek, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde, yok olmaya yüz tutan simge yapımız Vatan Kahvesi'ni, yeniden hizmete açarak şehrimize kazandırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile yaptığımız protokol sayesinde bu tarihi bina artık kentin kültürel değerlerinin tanıtılmasına, gastronomi turizminin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacak. Bugün bizi bir araya getiren gastronomi festivalimiz de bu çalışmalarımızı taçlandırdığımız bir değer oldu. Festivalimiz sayesinde aralarında Michelin yıldızlıların da olduğu birbirinden usta şeflerimiz coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizle yeni lezzetler keşfedip onları dünya mutfağına taşıdılar ve taşımaya devam edecekler. Üç gün sürecek festivalimiz boyunca, yine söyleşilere, panellere, etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak; dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen konukları ağırlayacağız. Festivalimize katılacak tüm konuklarımıza şimdiden Halil İbrahim soframıza hoş geldiniz, Hepinize gönlünüzce sohbetler edeceğiniz, dostluklar kuracağınız, damağınızda unutamayacağınız tatlar bırakacak, keyifli bir festival diliyorum."

ÜNLÜ ŞEFLER ANTALYA'DA

Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'nin içeriği hakkında bilgi veren Foodfest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, Akdeniz bölgesinin tarımı, Antalya'nın yerel ürünlerinin otel ve restoran menülerini adaptasyonu gibi birçok konuda üç gün boyunca önemli etkinliklerini olacağını kaydetti. Gökmen Sözen, gastronomi festivaline yurt dışından ve Türkiye'nin önemli şeflerinin katılacağını TV'lerde izlenilen şeflerin Antalya halkı ile bir araya geleceğini söyledi. Sözen, bir Yörük çocuğu olan Böcek'in talimatıyla Yörük yemeklerinin de festivalde yerini alacağını ve tanıtılacağını aktardı.

Basın toplantısın ardından ise Böcek ve beraberindekiler Antalya'nın yöresel ürünlerin yer aldığı stantta yer alan ürünleri inceledi. Daha sonra ise ünlü şef Arda Türkmen, Antalya susamından yapılan Antalya'nın coğrafi işaretli ürünlerinden kısa bir sunum yaptı. Böcek'in eşlik ettiği etkinlikte dondurmalı kabak tatlısı sunumu yapıldı.