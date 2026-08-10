Gazi Mehmet Tüfek 18 Yıl Sonra Uykuya Kavuştu

Kütahya'da askerlik görevini yaptığı sırada Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepantepe bölgesinde yaralanan gazi Mehmet Tüfek, vücudunda kalan mermi ve metal parçaları nedeniyle yaklaşık 18 yıl boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Gece ve gündüz uyuyamayan, ağır ilaç tedavileri gören ve üç kez ameliyat olan Tüfek, gerçekleştirilen dördüncü ameliyatın ardından yıllar sonra yeniden uyuyabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Askerlik hizmetini Diyarbakır'ın Lice ilçesi Tepantepe bölgesinde sürdüren 3 çocuk babası 38 yaşındaki Mehmet Tüfek, 26 Haziran 2008 tarihinde yaralandı. Yaralanmasının ardından başlayan tedavi süreci yıllar boyunca devam etti. Vücudunda çok sayıda mermi ve metal parçalarının bulunduğunu belirten Tüfek, bu parçaların neden olduğu fiziksel ve psikolojik sorunlarla uzun yıllar mücadele etti.

Yaralanmasının ardından farklı dönemlerde üç kez ameliyat geçiren Tüfek, yapılan müdahalelere rağmen yaşadığı sağlık sorunlarından tamamen kurtulamadı. Özellikle uyku problemi, hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldi.

Gece ve gündüz uyuyamadığını ifade eden Tüfek, yıllar boyunca ilaç kullanarak ayakta kalmaya çalıştığını, psikiyatri tedavisinin de devam ettiğini anlattı.

Yaşadığı travmanın ardından yalnızca fiziksel değil, psikolojik sorunlarla da mücadele eden Tüfek, uzun yıllar boyunca düzenli uyku uyuyamadı.

Uykusuzluğun beraberinde ev hayatında huzursuzluk ve aşırı sinirlilik gibi sorunları da getirdiğini anlatan Tüfek, zaman zaman yaşadığı öfke ve huzursuzluğun kendisini ve ailesini zor durumda bıraktığını söyledi.

Tüfek, "Daha önce hiç uyku düzenim yoktu. 18 yıl uyuyamıyordum. 18 yıl uyku nedir bilmedim. Yıllardır uykunun ne olduğunu bilmiyordum" diyerek yaşadığı sürecin boyutunu anlattı.

Dördüncü ameliyat hayatını değiştirdi

Yıllar süren tedavi ve üç ayrı ameliyatın ardından Tüfek için yeni bir süreç başladı. Son olarak gerçekleştirilen dördüncü ameliyatta vücudunda bulunan mermi ve şarapnel parçalarına yönelik müdahalede bulunuldu.

Ameliyatın ardından uyku düzeninde belirgin bir iyileşme yaşayan Tüfek, yıllar sonra gece uykusuna kavuştuğunu söyledi.

"En son ameliyatım biraz fayda oldu. Daha önce hiç uyku düzenim yoktu ama şimdi ameliyattan sonra uykuyu uyuyabiliyorum" diyen Tüfek, yıllar sonra yeniden uyumanın kendisi için tarif edilemez bir mutluluk olduğunu belirtti.

Tüfek, "Uykuyu unutmuştum. Uyku kadar güzel bir şey yokmuş" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Gazi Mehmet Tüfek, son ameliyatını gerçekleştiren doktoruna teşekkür ederek, kendisine yeniden uyuyabilme imkanı sağlayan sağlık ekibine minnettar olduğunu ifade etti.

Tüfek, özellikle Hakan Taşkınöz hocaya teşekkür ederek, "Doktorlarıma öncelikle en son ameliyat olduğumuz Hakan Taşkınöz hocamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şu an vücudumdaki mermi çekirdekleri çıkartıldı, ancak çok sayıda küçük şarapnel parçaları halen duruyor. Şarapneller felç riski sebebiyle çıkartılmıyor" dedi.

Tüfek, tedavi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat'a da özel teşekkürlerini iletti.

Okat'ın yıllardır kendisiyle yakından ilgilendiğini belirten Tüfek, "Yıllardır benim kahrımı çekti. Gece ve gündüz her aradığımda yanımda oldu. Ondan çok teşekkür ederim, başkanıma özellikle. Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Tüfek'in yıllar sonra yeniden uyuyabilmeye başlaması, ailesi için de büyük bir şaşırma ve mutluluk kaynağı oldu.

Uzun yıllar boyunca Tüfek'in yaşadığı uykusuzluğa tanıklık eden eşi ve çocukları, ameliyatın ardından ortaya çıkan değişime ilk başta inanmakta zorlandı.

Tüfek, ailesinin kendisine "Nasıl uyuyorsun?" diye şaşırma ile sorduğunu belirterek, eşi ve çocuklarının yeni uyku düzenine hala alışmaya çalıştığını söyledi.

Okat: "Gazilerimizin tüm sorunlarıyla ilgileniyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat da Mehmet Tüfek'in yaklaşık 18 yıllık mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisinin de 1986 Terörle Mücadele Gazisi olduğunu belirten Okat, genç gazileri özellikle kendi evlatları gibi gördüklerini ve dernek olarak onların yaşadığı sorunların çözümü için mücadele ettiklerini söyledi.

Okat, "Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, kuruluş amaçları doğrultusunda esasında Mehmet ve Mehmet gibileri, bizlerin en değerli evlatlarımız. Ben 1986 Terörle Mücadele Gazisiyim. En ağabeylerinden sayılırım. Ama bu gençlerimizle özellikle tüm sorunlarından dernek olarak ilgileniyoruz" dedi.

Gazilik unvanı için de uzun mücadele verdi

Mehmet Tüfek ile yaralı olarak derneğe geldiği dönemde tanıştıklarını anlatan Okat, Tüfek'in gazilik unvanını alabilmesi için uzun süre mücadele ettiklerini söyledi.

Okat, "Mehmet yaralı olarak geldiği zaman derneğe hasbelkader uğraması vesilesiyle Mehmet gazimizle tanıştık. Yasal olarak çok uzun süre bir uğraşımız oldu gaziliğini almak için. Daha sonra tedavi süreçleri oldu" diye konuştu.

Tüfek'in yaralanmasının ardından uzun süreli psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Okat, gazide travma sonrası kronik anksiyete bozukluğu oluştuğunu ifade etti.

Bu durumun uzun süreli tedavi gerektirdiğini belirten Okat, Tüfek'in hayatını sürdürebilmek için ağır ilaçlar kullandığını söyledi.

Okat, "Mehmet'te yerleşmiş kronik anksiyete bozukluğu var, yani travma sonrası oluşan. Bu ömür boyu taşıyacağı, çoğu gazimizde olan ruhsal bir hastalık. Bunun sadece kendine ve topluma zararlı olmaması için sürekli kullanması gereken psikolojik ilaçlarımız var. Ağır ilaçlar bunlar. Mehmet bu şekilde hayata tutunmaya çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

"18 yıla yakın gece uykuları yoktu"

Mehmet Tüfek'in en büyük problemlerinden birinin uzun yıllar boyunca devam eden uykusuzluk olduğunu belirten Okat, bu durumun gazinin günlük yaşamını da ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Okat, "Mehmet'in en büyük sıkıntısı yaklaşık 18 yıla yakın gece uykularının olmayışı, yemek yemeyişi ve kullandığı ilaçların çok çok ağır oluşuydu" dedi.

Yaşadığı sorunların Tüfek'i son derece zor bir noktaya getirdiğini belirten Okat, "Mehmet hakikaten pimi çekilmiş bir el bombası gibiydi" ifadelerini kullandı.

Başkan Ahmet Asım Okat, Tüfek'in sırtında bulunan mermi ve şarapnel parçalarının sağlık sorunlarında etkili olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine son ameliyatın gerçekleştirildiğini anlattı.

Doktorun da risk alarak ameliyatı gerçekleştirdiğini belirten Okat, müdahalenin ardından Tüfek'in yaşamında olumlu değişiklikler görülmeye başlandığını söyledi.

Başkan Okat, "Çok şükür daha sonra en son bir doktorumuzun, sırtında bulunan bir mermi ve şarapnel parçasının özellikle kilo almasına ve asabi olmasına çok büyük etki edeceğini düşünerekten, biraz da riski alarak hocamız sağ olsun Mehmet'i en son ameliyat etti" dedi.

"Artık güler vaziyette görmeye başladık"

Ameliyatın ardından Mehmet Tüfek'in genel durumunda olumlu değişiklikler yaşandığını ifade eden Okat, en büyük mutluluklarının gaziyi yeniden gülerken görmek olduğunu söyledi.

Okat, "Bu ameliyattan sonra Mehmet'i biz artık güler vaziyette görmeye başladık. Yavaş yavaş uykuları düzenli hale gelmeye başlıyor. Rabbimden şifasını diliyoruz" diye konuştu.

Dernek olarak gazilerin yaşadığı tüm zorlukların farkında olduklarını belirten Okat, gazilerin bedenlerinde taşıdığı yaraları birer onur nişanesi olarak gördüklerini söyledi.

Okat, "Tüm Mehmet ve bunun haricindeki tüm gazilerimizle Rabbimden şifa diliyoruz. Hayatları boyunca tabir ettiğimiz onların üzerindeki yaralar, eksiklikler bir gül olarak nitelendiriyoruz. Misk gibi kokuyorsunuz diyorum. Onlar bir gül parçası diyorum sizdeki. Bunu hak eden gazilerimize minnet ve şükran duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

2008 yılında yaşadığı yaralanmanın ardından 18 yıl boyunca çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Tüfek'in son ameliyatın ardından yeniden uykuya kavuşması, hem kendisi hem de ailesi için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Tüfek, yıllar sonra yeniden uyuyabilmenin mutluluğunu yaşarken, tedavisinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı