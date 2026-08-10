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Fenerbahçe'den Lukaku transferinde Napoli'ye rest

Fenerbahçe'den Lukaku transferinde Napoli'ye rest Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Lukaku transferinde Napoli'ye rest
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Santrfor transferinde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Romelu Lukaku için Napoli ile pazarlıklarını sıklaştırdı. Belçikalı golcüyle kişisel şartlarda anlaşan sarı-lacivertliler, Napoli'ye yaptığı teklifi 10 milyon euroya kadar yükselterek bunun son rakam olduğunu bildirdi.

  • Fenerbahçe, Benfica ile Vangelis Pavlidis transferinde anlaşamadı ve alternatif isim olarak Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'ya yöneldi.
  • Fenerbahçe, Lukaku için Napoli'ye son teklif olarak 10 milyon euro önerdi ve bu rakamın artırılmayacağını bildirerek kararını açıklamasını istedi.
  • Lukaku, geçen sezon Napoli formasıyla 7 resmi karşılaşmada toplam 64 dakika sahada kaldı ve transfer öncesi kapsamlı sağlık kontrolünden geçirilecek.

Fenerbahçe, Vangelis Pavlidis için Benfica ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç alamadı. Portekiz ekibinin 70 milyon euroluk talebinde ciddi bir indirime gitmemesi üzerine yönetim alternatif isimlere yöneldi.

Listenin öne çıkan isimlerinden biri Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku oldu. Sarı-lacivertliler, Belçikalı santrforla kişisel şartlarda kısa sürede anlaşmaya vardı.

NAPOLI 12 MİLYON EURO İSTEDİ

Fenerbahçe, Lukaku için Napoli'ye ilk olarak 6 milyon euro teklif etti. İtalyan ekibi bu teklifi reddederek 12 milyon euro talep etti. Sarı-lacivertliler daha sonra rakamı 9 milyon euroya çıkardı ancak Napoli yine geri adım atmadı.

FENERBAHÇE RESTİ ÇEKTİ: KARARINIZI BİLDİRİN

Pazarlıkların ardından Fenerbahçe son teklifini 10 milyon euroya yükseltti. Yönetim, Napoli'ye bu rakamın artırılmayacağını bildirerek "Kararınızı bildirin" mesajını gönderdi.

Lukaku'nun yıllık 10 milyon 250 bin euroluk maliyetinin Napoli açısından önemli bir yük oluşturduğu belirtilirken, İtalyan ekibinin sözleşmesinin son yılına girecek golcüyü satmak istediği ifade edildi.

TRANSFER ÖNCESİ DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ

Fenerbahçe, Napoli ile anlaşması halinde transferi doğrudan tamamlamayacak. Sarı-lacivertliler, geçen sezon üç farklı sakatlık yaşayan Lukaku'yu kapsamlı sağlık kontrolünden geçirecek.

Belçikalı golcü geçen sezon Napoli formasıyla 7 resmi karşılaşmada toplam 64 dakika sahada kaldı. Lukaku, Dünya Kupası'nda ise Belçika formasıyla 6 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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