Haberler

Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek

Cansever'in vasiyeti belli oldu! Yerine getirilecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da 59 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

  • Arabesk sanatçısı Cansever, Almanya'da lösemi tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
  • Vasiyeti üzerine cenazesi, 12 Ağustos Pazartesi günü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.
  • Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konulmasının ardından 2007'de tedavi için Almanya'ya yerleşti ve 2025 sonlarında lösemiye yakalandı.

Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi. Sevenlerini yasa boğan sanatçının vasiyeti ve cenaze programı netleşti.

VASİYETİ ÜZERİNE MEMLEKETİNE DEFNEDİLECEK

Almanya'da sürdürdüğü lösemi tedavisi sırasında hayata veda eden usta sanatçı Cansever'in son isteği ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Cansever vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Sanatçının cenazesi, 12 Ağustos Pazartesi günü Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

ZORLUKLARLA DOLU HAYAT HİKAYESİ

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde dünyaya geldi ve küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgi duydu. Hayatı boyunca pek çok zorlukla mücadele eden Cansever, henüz 12 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucunda bir gözünü kaybetti. Profesyonel müzik kariyerine 1992 yılında çıkardığı "Kemano Başal E Romenge" albümüyle adım atan sanatçı, Türkiye'deki asıl şöhretini ünlü televizyon programı İbo Show'da seslendirdiği "Kara Çadır" adlı türküyle yakaladı ve geniş kitleler tarafından tanındı.

SAĞLIK SORUNLARIYLA GEÇEN YILLAR

Müzik hayatındaki başarısının yanı sıra ciddi sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Cansever'e 1994 yılında ankilozan spondilit teşhisi konuldu. Bu hastalık nedeniyle uzun yıllar fiziksel zorluklar yaşayan sanatçı, 2007 yılında tedavi amacıyla Almanya'ya yerleşti. Burada geçirdiği başarılı operasyonun ardından kamburluk probleminden kurtulan Cansever, müzik çalışmalarına aralıksız devam etti. Ancak 2025 yılının sonlarında lösemiye yakalanan sanatçı, uzun süredir verdiği kanser mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMr Camel:

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun.. çok iyi insandir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısevin dolu:

Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bodrum dün gece karanlığa gömüldü: Nedeni belli oldu

Gözde tatil beldesi dün gece karanlığa gömüldü: Bakın nedeni neymiş
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi

Bitcoin ve altcoinler için kritik hafta: Gözler bu tarihlere çevrildi
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı