Haberler

Kırşehir'de 155 kilodan 80 kiloya: Ali Arslan'ın sağlıklı yaşam zaferi

Kırşehir'de 155 kilodan 80 kiloya: Ali Arslan'ın sağlıklı yaşam zaferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıllarca fazla kilolarıyla mücadele eden Ali Arslan, denediği yöntemlerin ardından düzenli beslenerek 155 kilodan 80 kiloya düştü. Şimdi Kırşehir'de yöresel ürünler hazırlayarak sağlıklı yaşamını mesleğine dönüştürdü.

Kırşehir'de küçük işletmesinde yöresel ürünler hazırlayan Ali Arslan, yıllarca fazla kilolarıyla mücadele ettikten sonra 155 kilodan 80 kiloya düşmeyi başardı. Kilo verme sürecinde farklı yöntemlerin yanı sıra ameliyat ve diyet de deneyen Arslan, bir yıl boyunca düzenli ve sağlıklı beslenerek istediği sonuca ulaştığını söyledi.

İktisat ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) eğitimi alan Ali Arslan, yıllarca fazla kilolarıyla yaşadığını belirtti. 155 kiloya kadar çıktığını ve kilo vermek için birçok yöntem denediğini anlatan Arslan, bu süreçte ameliyat ve diyet seçeneklerini de değerlendirdiğini ifade etti. Kilo nedeniyle günlük hayatında da zorluklar yaşadığını dile getiren Arslan, "Yıllarca kilolu gezdim. 155 kiloya kadar çıktım. Çok yöntem denedim ve sonunda kilo vermeyi başardım. Kilo verdiğim süreçte ameliyat da denedim, diyet de denedim. Sonunda kendime 'Yeter artık' dedim ve farklı yöntemleri deneyerek kilo vermeyi başardım" dedi. Fazla kilolarının sosyal hayatını da etkilediğini anlatan Arslan, "Kilolu dönemlerimde gezebiliyordum ama bundan keyif alamıyordum. İstediğiniz kıyafetleri giyemiyorsunuz. Bu durum bende ciddi bir üzüntü oluşturdu. Bir noktadan sonra yeter artık dedim ve hayatımı değiştirmeye karar verdim" diye konuştu.

"Bir yıl boyunca düzenli ve sağlıklı beslendim"

Kilo verme sürecinde beslenme düzenini değiştirdiğini belirten Arslan, "Bir yıl boyunca diyetle birlikte düzenli ve sağlıklı beslendim. Bunun sonucunda 155 kilodan 80 kiloya kadar düştüm. Benim için kolay bir süreç değildi ama sonunda başardım" ifadelerini kullandı. Yemek yapmayı ve insanlara yemek hazırlamayı sevdiğini, bu alışkanlığından vazgeçmediğini belirten Arslan, kilo verme sürecinin ardından da bu ilgisini mesleğe dönüştürdü. Kırşehir'de küçük bir işletme kuran Arslan, yöresel ürünler hazırlamaya başladı. Arslan, "Yemekleri ve yemek yedirmeyi seviyorum. Bu huyumdan vazgeçemedim. Kırşehir'de küçük bir işletme ile yöresel ürünler yapmaya başladım. Farklı coğrafyalardan elde ettiğim ürünleri kendi yorumumla birleştirerek müşterilerime sunuyorum. Hem yöresel lezzetleri yaşatmak hem de farklı damak tatlarını bir araya getirmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt

Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Emekli polis, eşini öldürüp cansız bedeninin başında bekledi

Gözü dönen emekli polis dehşet saçtı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karaburun Sahili'nde mühimmat yüklü olabileceği değerlendirilen İHA bulundu

Sahile vurmuş halde bulundu! Mühimmat yüklü olabilir
Bu sene kıyamet kopacak! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu bombası

Bu sene kıyamet kopacak! Süper Lig devi Ferdi bombasını patlatıyor
Hamile eşini vuran koca dehşet saçtı: Anne öldü, bebek kurtarıldı

Hamile eşini pompalıyla öldürdü! Bebek sağ kurtarıldı
Hastaneye kaldırılan hükümlü tedavi gördüğü sırada firar etti

Kolu kırık mahkumdan şok firar! Bütün ekipler onu arıyor
Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş

Aziz Yıldırım'dan Osman Aşkın Bak'a soğuk duş
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı

Kapış kapış giden ünlü markanın balı sahte çıktı