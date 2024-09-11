Üye Girişi
Haberler

12 Eylül'de ağır işkenceler gördü, devletine küsmedi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşayan Erol Çelik, 12 Eylül darbesine ağır işkenceler görmesi ve yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasına rağmen devletine küsmediğini söyledi.

Sivas'ta yaşayan Erol Çelik, 12 Eylül darbesine ağır işkenceler görmesi ve yaklaşık 2 yıl cezaevinde kalmasına rağmen devletine küsmediğini söyledi.

Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesi, ordunun demokrasiyi askıya aldığı ve binlerce insanın hayatını altüst ettiği bir dönem olarak hatırlanıyor. Bu darbe döneminde Sivas'ta yaşayan ve dönemin Ülkü Yolu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çelik'te sabaha karşı gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu. Yaklaşık 2 yıl hapis yatan Çelik, cezaevinde ve o dönemde yaşadıklarını anlattı.

"12 Eylül Amerika ve onun işbirlikçileri tarafından yapılmış bir ihtilaldir"

Çelik, 12 Eylül 1980 darbesinin Amerika ve ülkemizdeki işbirlikçileri tarafından yapılan bir ihtilal olduğunu ifade ederek, " 12 Eylül 1980 tarihinde Ülkü Yolu Derneği'nin şimdiki Ülkü Ocakları deniyor, o zaman Sivas Yönetim Kurulu Üyesiydim. İhtilalin olduğu gece sabaha karşı büyük bir bayrak operasyonu yapıldı. Teşkilattaydık biz. Yönetici olduğumuz için sabaha karşı aldılar bizi. Sivas Temel Tepe askeriyesinde önce bir ay, sonra bir doksan gün kadar gözaltında kaldım. Daha sonra düzmece raporlar, işkenceler yapıldı. 3 ay sonra gözetim bittikten sonra bizi tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarttılar. 2 ay gene Sivas'ta kaldım. O dönem ihtilal askeriye Sivas, Erzincan üçüncü Ordu'ya bağlıydı. Bir buçuk yıla yakın da Erzincan askeri cezaevinde yattım. Üçüncü mahkemede berat ettim. Üzerimize istinat edilen suçlar, Sivas'ta geçmişte faili meçhul cinayetler fail meçhul kalmış olaylar. Tüm suçlamalardan berat ettim. Allah 12 Eylül'leri tabi göstertmesin. 12 eylül bana göre ülkücü hareketin, Milliyetçi Hareketin iktidarını ve büyümesini engellemek üzere Amerika ve onların buradaki işbirlikçileri tarafından yapılmış bir ihtilaldir diye düşünüyorum" dedi.

"Gözlerimiz bağlı işkence altına aldılar"

Alparslan Türkeş'in yakalanana kadar kendilerine misafir muamelesi yapıldığını fakat Türkeş'in yakalanmasının ardından işkenceler gördüğüne değinerek, " ya burada mesela sayın Başbuğumuz Alparslan Türkeş yakalanana kadar bize misafir muamelesi yaptılar. Başbuğ teslim olduktan sonra 'hadi bakalım şimdi sizi Türkeş'te kurtarsın' diye gözlerimiz bağlı işkence altına aldılar. Elektrik verdiler çeşitli baskılar yaptılar. 18 yaşında vatanını millet Seven, Türk milliyetçisi ülkücü bir idealist bir kişiye devletimizin tarafından canımızı vereceğimiz bir devletimiz tarafından, uğrunda yıllarımızı heba ettiğimiz devletimiz tarafından bizlere bu işkencelerin reva görülmesi hala düşündükçe kanımıza dokunuyor. Ama bu bizim vatan sevgimizi, bayrak sevgimizi, İstiklal Marşı sevgimizi etkilemiyor" diye konuştu.

"O bizlere büyük bir moral ve motivasyon veriyordu"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilgilenmesinin kendilerine moral olduğunu ifade eden Çelik, " Rahmetli şehit liderimiz ihtilalde cezaevine yatarken bütün Türkiye'deki cezaevlerini içeriden idare ediyordu. Mamak Cezaevi'nde hücrede yatarken bütün Türkiye'deki ülkücüleri cezaevlerinde yatan ülkücülerden haberdardı, aileleriyle dışarıda ilgilendiriyordu. O bizlere büyük bir moral ve motivasyon veriyordu. Onun için biz Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok severiz. Cezaevindekiler Muhsin Başkan'ı çok severler. Cezaevinden çıktıktan sonra kaldığımız yerden vatanımıza, milletimize, davamıza, hareketimize katkı vermeye, mücadelemize devam ettik" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsan Hakları Politika Yerel sivas

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"
Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Yalı Çapkını Ayla kim? Derya Alabora kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Amerika seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? Trump mı? Harris mi? ABD seçimi anket sonuçları!
title