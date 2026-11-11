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Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

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Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu
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Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda bir garsonla yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kendisini bir yerden tanıdığını düşünen garson, ünlü oyuncunun adını ve soyadını öğrendikten sonra beklenmedik bir cevap verdi. Uygur'un anlattığı olay, Şahane Pazar günlerini hatırlayanları da gülümsetti.

  • Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda bir garsonun kendisine "Sizi tanıyorum, ünlü müsünüz?" sorusunu yönelttiğini aktardı.
  • Garson, Uygur'un adını ve soyadını öğrendikten sonra kendisini tanımadığını söyledi.
  • Garson, Uygur'a "Sizde ünlü vibe'ı var" ifadesini kullandı.

Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı kısa ama eğlenceli bir karşılaşmayla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun bir garsonla arasında geçen konuşma, özellikle sohbetin sonunda verilen cevapla şaşkınlık yarattı.

GARSONUN İLK SORUSU ŞAŞIRTTI

Bir dönem kardeşi Süheyl Uygur ile birlikte sunduğu Şahane Pazar programıyla hafızalara kazınan Behzat Uygur, İstanbul Havalimanı'nda yaşadığı ilginç olayı anlattı. Ünlü oyuncunun aktardığına göre, havalimanında görev yapan bir garson kendisini bir yerden tanıdığını düşündü. Karşısındaki kişinin ünlü olup olmadığından emin olamayan genç kadın, doğrudan Uygur'a soru yöneltti. Garsonun ilk sorusu "Sizi tanıyorum, ünlü müsünüz?" oldu. Beklenmedik soruya şaşıran Uygur ise "Bilemedim, ne diyeyim şimdi?" karşılığını verdi. Ancak garsonun merakı bununla sınırlı kalmadı. Ünlü oyuncunun kim olduğunu anlamaya çalışan genç kadın, bu kez farklı bir ifadeyle konuşmayı sürdürdü.

"SİZDE ÜNLÜ VIBE'I VAR" DEDİ

Garson, Behzat Uygur'a "Sizde ünlü vibe'ı var" diyerek karşısındaki kişiyi tanıdığından emin olmaya çalıştı. Genç kadının kullandığı bu ifade, konuşmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Uygur'un tanınmış bir isim olabileceğini düşünen garson, merakını gidermek için adını sordu. Ünlü oyuncu, soruya "Behzat" yanıtını verdi. Ancak bu isim garsonun hafızasında herhangi bir çağrışım oluşturmadı. Bunun üzerine genç kadın, Uygur'un soyadını da öğrenmek istedi. Oyuncunun soyadını söylemesiyle birlikte sohbetin seyri tamamen değişti.

SOYADINI DUYUNCA VERDİĞİ CEVAP OLAY OLDU

Behzat Uygur'un anlattığına göre garson, ünlü oyuncunun adını ve soyadını öğrendikten sonra kendisini tanımadığını fark etti. Genç kadın, bütün merakının ardından "Hiç tanımıyorum." diyerek konuşmayı noktaladı. Garsonun önce karşısındaki kişinin ünlü olduğunu düşünmesi, ardından kim olduğunu öğrenmesine rağmen tanımadığını söylemesi, olayın en eğlenceli kısmını oluşturdu. Uygur da yaşadığı bu diyaloğu takipçilerine aktarmayı tercih etti. Ünlü oyuncu, anlattığı konuşmaya "Az önce İstanbul Havalimanı garson kız ile" notunu ekledi.

Kaynak: Haberler.com
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