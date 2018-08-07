Yere Düşen Bayrağı Öpüp Kaldırdılar

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki bir okulda yere düşen Türk bayrağını gören 2 çocuk, bayrağı öpüp katladıktan sonra Atatürk büstünün yanına koydu. Ordu'nun Perşembe ilçesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Siirtli 16 yaşındaki Rabia Aykaç ile Serkan Hansu, oyun oynamak için Çaka Mahallesi'nde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulu bahçesine geldi. Burada gönderde çekili olması gereken Türk bayrağını yerden gören iki çocuk, koşarak bayrağın yanına geldi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, iki çocuğun bayrağı öpüp katladıktan sonra Atatürk büstüne koydukları görülüyor. Çocukların yaptığı bu davranış, herkesin takdirini topladı. Perşembe ilçesinde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, "Pazartesi günü mesaiye geldiğimde gönder bayrağının yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra baktım bayrağın ipiyle beraber dürülü bir şekilde Atatürk büstünün yanında olduğunu fark ettim. 4 yıldır bayrak burada hiçbir şekilde yere düşmemişti. Güvenlik kameralarını incelediğimde Cumartesi günü saat 13.56 sıralarında bayrağın rüzgarın etkisiyle düştüğünü gördüm. Daha sonra 15.40 civarlarında ise iki çocuğun buraya koşarak gelip bayrağı yerden alıp katlayarak, Atatürk büstünün yanına koyduklarını ve koymadan önce erkek olanın bayrağı 3 kere öpüp alnına koyması gerçekten bizleri çok duygulandırdı. Kim olduklarını merak edip araştırınca da buraya mevsimlik işçi olarak gelen çocuklar olduğunu öğrendim" şeklinde konuştu.

"BAYRAĞIN YERDE OLMASI BENİ ÜZMÜŞTÜ" Mevsimlik işçi olarak Ordu'ya gelen ve 8 kardeşi daha bulunan Siirt Kurtalan'dan gelen Serkan Hansu, oynamak için geldikleri okulun bahçesinde Türk bayrağını yerde görünce koşarak yanına geldiğini ve toplayıp öptükten sonra Atatürk büstünün yanına koyduklarını söyledi. 16 yaşındaki Serkan Hansu, "Buraya oynamaya gelmiştik. Bayrak düşmüştü, koşarak geldik ve topladık öptük. Sonra da Atatürk büstünün yanına bıraktık. Bayrağın düşmüş olması beni üzmüştü. Bu da beni duygulandırdı. Biz de bayrağı oraya bıraktık. Sevdiğim ve sahip çıkmak için Türk bayrağını yerden kaldırarak oraya koydum" dedi.

"BİR ŞEY KAZANMAK İÇİN DEĞİL, YERE DÜŞEN BAYRAĞA SAYGIM İÇİN KALDIRDIM" Ailesinin 10 çocuğundan biri olan ve Siirt'in Şirvan ilçesinden gelen 16 yaşındaki Rabia Aykaç ise "Tabii ki de herkesin yapacağı bir görev. Bunu kim olursa olsun kaldıracağından eminim, herkes de bunu yapar. Ben bunu bir şeyleri kazanmak için değil, yere düşen bayrağa saygı gösterdiğim için kaldırdım" ifadelerini kullandı.

(İHA)