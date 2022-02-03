Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı - Haberler
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Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı

AA, Barış Seçkin - Güncel
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Törenden görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladıİtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi'nde yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı.

Törenden görüntüler İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella yemin ederek görevine başladı

İtalya'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen Sergio Mattarella, Temsilciler Meclisi'nde yemin ederek ikinci görev dönemine resmen başladı. Mattarella, yemin töreninin ardından motosikletli polisler eşliğinde Roma'nın merkezindeki Vittorio Emanuele II Anıtı'na giderek, meçhul askerler için çelenk bıraktı. Buradaki tören sırasında İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Freccie-tricolori", anıt üzerinden alçak selamlama uçuşu gerçekleştirerek dumanlarıyla başkent semalarına İtalyan bayrağının yeşil-beyaz-kırmızı renklerini çizdi. Mattarella, daha sonra Başbakan Mario Draghi ile beraber, Cumhurbaşkanlığı Atlı Muhafız Birliği eşliğinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giriş yaptı.

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Mattarella, yemin ederek görevine başladı

AA / Barış Seçkin - Güncel

Temsilciler Meclisi, Sergio Mattarella, cumhurbaşkanı, İtalya, Güncel, Haber

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