Yeni yıla evlerinde girmek yerine Şile'ye akın ettiler; Ağva'daki oteller doldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yılbaşında canlı müzik, eğlence ve kutlamalar yasak. Ancak yeni yıla evlerinde girmek istemeyen pek çok vatandaş, İstanbul'un tatil ilçesi Şile'ye akın etti.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle bu yılbaşında canlı müzik , eğlence ve kutlamalar yasak. Ancak yeni yıla evlerinde girmek istemeyen pek çok vatandaş, İstanbul 'un tatil ilçesi Şile 'ye akın etti. Şile ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağva'daki bir otelde denetim gerçekleştirdi.

Bu sene koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yılbaşı akşamı canlı müzik, eğlence ve kutlamalar yasak. Ancak oteller rezervasyon taleplerini kabul etti. Yeni yıla ve 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala pek çok vatandaş yollara düştü, İstanbul'un tatil ilçesi Şile'ye akın etti. Canlı müziğin yasak olduğu ve kasetten müziğin ise saat 22.00'ye kadar serbest olduğu otellerde, Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetim gerçekleştirdi. Ağva'daki bir otelde ailesi ve sevdikleri ile birlikte yılbaşı yemeği yiyen vatandaşların yeni yıl için ortak dileği ise, "Pandemisiz ve sağlıklı bir yıl" oldu.

"TÜM OTELLER DOLU, TELEFONLARIMIZ SUSMADIö

Ağva'da bir otelin işletmecisi olan Ahmet Halit Demir, şunları söyledi: "4 gün oldu bu sefer yasak. İnsanlar evde sıkılmamak için Ağva'ya geldi. Ağva doldu. Hemen hemen bütün oteller dolu. 2-3 hafta önceden dolmuştuk. Sosyal mesafeye uygun, odalarımızda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Alanımız çok geniş olduğu için de çok tercih ediliyoruz. Taleplerin tamamını karşılayamadık tabii ki. Daha önce gelen misafirlerimize öncelik tanıdık. Ama tabii telefonlarımız susmadı."

"MASKELERİ ÇIKARTTIĞIMIZ BİR SENE OLSUN"

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşını geçirmek için ailecek Ağva'ya geldiklerini söyleyen Aslı Güzel Yıldız, şöyle konuştu: "İnşallah maskeleri çıkarttığımız, sağlıklı bir sene olsun. Herkese en önemlisi sağlık diliyorum. Bu seneden sonra dilenecek başka bir şey yok."

"İNŞALLAH SENEYE DAHA ÖZGÜR BİR YILBAŞI GEÇİRİRİZ"Eşi Gökay Yıldız ise, "Daha izole bir tatil geçireceğiz. Eğlenceli, şatafatlı değil. İnşallah seneye istediğimiz gibi daha özgür ve güzel bir yılbaşı geçiririz. Jandarma ve tüm otel ekibine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"REZERVASYONUMU 20 GÜN ÖNCE YAPTIM"Otel rezervasyonunu yaklaşık 20 gün önce yaptırdığını ifade eden Erdoğan Sarı, "Biraz buruk geçiyor. Her zamanki gibi değil ama izole edilmiş, güzel bir oteldeyiz. İnşallah önümüzdeki sene böyle olmaz. Dileğimiz bu koronavirüsün biran önce yok olması. Tekrar eski kutlamalarımızı istiyoruz." dedi.

"BU YIL BİZE SAĞLIĞIN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"Eşi ve iki çocuğuyla kaldıkları otelde yılbaşı yemeği yiyen Sibel Tayfur, "Bu kez farklı oldu. Pek alışkın olmadığımız bir durum ama en azından ailemiz ile beraberiz. Zaten sevdiğimiz bir yer, pandemi kurallarına da uyuyor. İnşallah bu yıl pandemisiz olsun. Bu dönem bize gerçekten sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Umarım her şey güzel olur bundan sonra." ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER