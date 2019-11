Yeni oyunlar! 2020'de gelecek yeni oyunlar

18.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:12

2020'den sonra piyasaya çıkmış onaylanmış oyunlara yakından bakarak yeni oyunlar hakkında bilgi sahibi olabilir, nefes kesecek oyunları şimdiden tanıyabilirsiniz. Aralarından tanıdık olanlar da var, adını yeni duyduğunuz oyunlar da var. Her biri birbirinden heyecanlı 2020 oyunları size heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte yeni çıkacak oyunlar, en yeni araba oyunları, yeni kız oyunları, yeni çıkmış oyunlar, yeni silah oyunları ve yeni yıl oyunları…

FIFA 2020

En başarılı spor oyunlarından biri olan FIFA, başarısı her ne kadar büyük olsa da Konami'nin Pro Evolution Soccer oyunuyla ciddi bir mücadele içerisinde bulunuyor.

PHANTASY STAR ONLİNE 2

İşin aslına bakıldığı zaman Phantasy Star Online 2 yeni bir oyun değil, 2012 yılında çıkan oyun yalnızca Japonya'da oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Şimdiyse oyun, Xbox ortaklığı sayesinde Kuzey Amerika'ya doğru yola çıkmış durumda ve 2020 yılında yeni evine gelmiş olacak.

POKÉMON SWORD AND SHİELD

Pokemon Sword and Shield oyunu E3 2019 etkinliğinde olacak ancak oyunun ne kadarının bu tarihte tanıtılacağına dair sorular hâlâ mevcut. Şirket oyunla ilgili bir video tanıtımı yapmıştı ancak oyunun E3'te deneyime hazır olup olmadığını hep birlikte göreceğiz.

PSYCHONAUTS 2

EA Play 2019 geçen senelere oranla çok daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Aksiyon ve macera unsurlarının bir araya geldiği, Titanfall ve Respawn Entertainment'ın ortak projesi oyun Star Wars hayranlarını oldukça mutlu edecek.

TRİNE 4: THE NİGHTMARE PRİNCE

İlk iki Trine oyunu aksiyon ve bulmaca konularını çok iyi bir şekilde ele almış olsa da serinin üç boyutlu grafikleri getiren üçüncü oyunuyla birlikte Trine'ın bahtı kapandı desek yeridir. Sorunu kavrayan ve iki boyutlu grafiklere geri dönüş yapan Frozenbyte, E3'teki yerini almış durumda.

WATCH DOGS LEGİON

Watch Dogs 2, orijinal oyunun üzerine ciddi bir ekleme yaparak çıkmıştı. Bu da Watch Dogs'un yeni oyununa karşı olan beklentileri bir hayli artırdı. E3 etkinliğinde göreceğimiz oyun için heyecanın dorukta olduğunu belirtelim.

WOLFENSTEİN: YOUNGBLOOD VE CYBERPİLOT

Wolfenstein II'nin sonrasını ele alacak olan Wolfenstein: Youngblood bu Temmuz ayında Wolfenstein hayranlarıyla buluşacak. Bethesda'nın E3 gösteriminde oynanışına göz atma imkanı elde ettiğimiz oyun, beklendiği üzere oldukça vahşi bir şekilde gelecek. Bunun yanı sıra VR oyunu olan Wolfenstein: Cyberpilot oyunundaysa bir hacker'ın yerine geçeceğiz. İki oyun da 26 Temmuz tarihinde çıkacak.

BATTLETOADS

Zor aksiyon oyunları arasındaki yerini almış olan klasik, 1991 yılından sonra tekrar oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyun, orijinal Battletoads'un tadını vermeyi amaçlasa da geliştirilmiş grafiklere sahip ve tamamıyla yeni bir oyun deneyimi olacak.

MİNECRAFT DUNGEONS

Microsoft en sonunda Miencraft'ı yuvadan salıyor. Yeni bir oyun olarak gelen ve mobil artırılmış gerçeklik oyunu olan Minecraft Earth'ün Mayıs ayında gelmesinin ardından şimdi de Minecraft Dungeons isimli bir oyunla karşı karşıyayız. Minecraft grafiklerine sahip bir rol yapma oyunu olan oyunda benzer düşmanlara karşı birçok alete sahip olacağız. Oyun 2020 yılının baharında PC ve konsollardaki yerini alacak.

BLAİR WİTCH

Microsoft'un birinci kişi korku oyunu Blair Witch, eski bir polis memurunun hikayesini ele alacak.

BLEEDİNG EDGE

Ninja Theory'nin yeni oyunu, Hellblade: Senua's Sacrifice'tan çok daha farklı olacak. Xbox E3 konferansından önce ortaya çıkan görüntülerde Bleeding Edge isimli PvP üçüncü kişi aksiyon oyunu çevrimiçi olmuştu. Oyunun teknik Alpha sürümüyse 27 Haziran'da hazır olacak.

BORDERLANDS 3

Borderlands 3 duyurulmuş olsa da Sony'nin bu seneki E3'e katılmaması sebebiyle tüm detayları Xbox konferansında ya da PC Gaming Show'da alabileceğiz gibi görünüyor.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE

Fragmanıyla Call of Duty hayranlarını çılgına döndüren oyun, son derece gerçekçi grafikleriyle de eski heyecanı geri getirmeyi planlıyor.

CARRİON

Phobia Games ve Devolver Digital, Carrion'ı 'ters korku oyunu' olarak tanımladı. Başka bir deyişle bu oyunda korkan değil, korkutanı oynayacağız. Oyun, 2020 yılında bizlerle olacak.

CYBERPUNK 2077

CD Projekt Red'in The Witcher 3 isimli oyunu bu zamana kadarki en iyi rol yapma oyunu olarak gösterilse de oyun stüdyosu, Cyberpunk 2077'yle birlikte çok daha farklı bir yola çıkmıştı. Geliştirilmiş silah bazlı dövüş sahneleriyle birinci kişi aksiyona doyacaksınız.

DARKSİDERS GENESİS

Darksiders III, bir seneden daha kısa bir süre önce çıkmış olsa da THQ Nordic'in hiç vakit kaybetmediğini belirtmekte fayda var. Diablo serisini andıran oyun, bu yılın ilerleyen zamanlarında Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC ve Google Stadia platformlarına çıkacak.

DEATHLOOP

Nispeten soyut bir tanıtım olan Deathloop, adı gibi sonsuz bir süreci anlatacak gibi görünüyor. Sonsuz bir savaşın içerisinde kilitli kalmış gibi görünen savaşçılarla karşılaştığımız oyunun detayları şu an için biraz az olsa da fragmanın başarılı olduğunu söylemeden geçmeyelim.

DOOM ETERNAL

Efsane korku oyunu serisi DOOM'un son oyunu Eternal, gerek tek oyunculu hikaye modu gerekse çok oyunculu Battlemode moduyla oldukça ilgi çekici görünüyor.

DYİNG LİGHT 2

Zombi aksiyon oyunuyla oldukça büyük bir başarı yakalayan Dying Light'ın ikinci oyununa ciddi anlamda parkur eklenmiş diyebiliriz. Zombi oyunu sevenlerin büyük zevk alacağı oyun fazlasıyla iddialı geliyor.

ELDEN RİNG

From Software ve Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin'in ortak çalışması olan Elden Ring tam anlamıyla bir sanat eseri. Devasa bir dünyada yepyeni bir hikayeyi ele alacağını belli eden oyun, PC, PlayStation 4 ve Xbox platformlarına şu an için belli olmayan bir tarihte gelecek.

FİNAL FANTASY VII REMAKE

Final Fantasy serisinin yedinci oyununu günümüz grafikleriyle tekrardan hayata döndüren Square Enix, oyunun fragmanıyla herkesi etkiledi. Bir çıkış tarihini vermeyi de es geçmeyen oyun stüdyosu, oyunun çıkışı için 3 Mart 2020 tarihini gösterdi.

GEARS 5

The Coalition, Gears 5'i Microsoft basın konferansında resmi olarak duyurduktan sonra bu sene oyunu tanıtacak. Geçtiğimiz sene gerçekleşen konferansta ciddi bir bilgilendirme alamadığımız için bu sene oynanış videoları gibi unsurları görmeyi bekliyoruz.

GHOST RECON BREAKPOİNT

Mayıs ayında beklenmedik şekilde kapsamlı bir oynanış videosuyla tanıtılan Ghost Recon Breakpoint, yalnızca Wildlands'den bu yana yapılan değişiklikleri değil, aynı zamanda emir almayı bırakan askerlerin hikayesini de göstermişti. Bunca özelliğin ardından Ubisoft'un oyuna dair neler açıklayacağıysa merak konusu.

HALO INFİNİTE

Orijinal Game Boy için yayınlanmış en iyi oyunlardan biri olan The Legend of Zelda: Link's Awakening, küçük oyun konsollarının da Xbox ve PlayStation gibi bir oyun deneyimi sunabileceğini kanıtlamıştı. Yenilenmiş grafiklerin yanı sıra tüm Legend of Zelda hayranlarını da içine çekecek nostalji, E3 etkinliğinde açıklanacak.

ORİ AND THE WİLL WİSPS

Yeni çıkacak oyunlar 2020 yazımıza başlamadan önce belirtmemiz gereken bir konu var. Bu listede yer alan oyunları kalitelerini göre değil, oyunların çıkış yaptıkları tarihlere göre sıraladık. Bizler bu listeyi yaparken 2020 yılında çıkacak oyunlar listesinde ilk sırada Ori And The Will Wisps bulunuyordu. Bu yüzden bizde yeni çıkacak oyunlar 2019 listemize Ori And The Will Wisp ile başladık.

LUİGİ'S MANSİON 3

Luigi's Mansion 3'ün Nintendo Switch'e geldiği bilgisine ulaşmıştık. Bunun yanı sıra 3DS'nin devam oyununda keşfetme, aksiyon ve bulmaca çözme ögeleri fazlasıyla bulunuyordu. Bir Switch oyunu benzer unsurları dengeyle yakalayıp bunu konsolun öne çıkan özellikleriyle verebilirse büyük bir ses getirebileceğini söyleyebiliriz.

MADDEN NFL 20

Amerikan futbolu oyunlarının tek lideri olan Madden NFL, 2020 yılına özel oyunuyla EA Play 2019'da oyuncularla bulunacak. Gerek grafik gerek oynanış konusunda geliştirmeye giden Electronic Arts'ın nasıl bir şeyi ortaya koyacağıysa beklentiler olumlu olsa da merak konusu.

GODS & MONSTERS

Yılın süpriz oyunlarından birisi ise hiç şüphesiz Gods & Monsters olacak. E3 2019 Ubisoft sunumu sırasında süpriz bir şekilde duyurulan yapım yeni çıkacak oyunlar 2020 listemizin ilk çeyreğinde kendisine yer bulmayı başarıyor. 25 Şubat tarihinde çıkış yapacak Ubisoft yapımı Gods & Monsters hakında ne yazık ki şu an için çok fazla bilgi bilmiyoruz. Oyun hakkında söyleyebileceğimiz tek şey Zelda oyunlarından esinlenilmiş olması. Bu konu oldukça net bir şekilde gözüküyor. Bunun yanı sıra oyun PC ve PS4 platformları için çıkış yapacak.

MARVEL'S AVENGERS

Square Enix ve Crystal Dynamics daha önceden 'The Avengers Project' isimli projelerini duyurmuşlardı. Şimdiyse oyunun son ismi belli oldu. Gerçekten büyük bir oyun olması beklenen Marvel's Avengers'ta aksiyon ve macera ögelerine (beklendiği üzere) fazlasıyla yer verilecek.

MARVEL ULTİMATE ALLİANCE 3: THE BLACK ORDER

2019 yılında yeni bir Marvel Ultimate Alliance oyunu kulağa biraz hayal gibi gelse de oyunun Switch'e özel olarak geldiğini duyunca hayal gücünün sınırı olmadığını öğrenmiş olduk.

VAMPİRE: THE MASQUERADE – BLOODLİNES 2

2020'de çıkacak oyunlar listemizde bulunan bir başka efsane yapım ise Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Yine aramızda bulunan eski oyuncuların hatırlamayacağı bir başka oyun daha. Serinin ilk oyunu 2004 yılında piyasaya çıkmış Vampire: The Masquerade – Bloodlines oyunuydu. Ve kişisel görüşüm olmakla birlikte oldukça başarılıydı. Bu oyunun devam oyununun yapıldığını duyduğumda ise ilk başta oldukça heyecanlandım. Hatta oyunun ilk paylaşılan fragmanı falan oldukça iyi duruyordu.

Lakin E3 2019 konferansı sırasında ki görüntüleri gördüğümde heyecanım bir tık azaldı. Bloodlines çok büyük bir marka ve bu markanın kendi büyüklüğü altında ezilmesini asla istemem. Bakalım bizleri 31 Mart 2020 tarihinde nasıl bir oyun bekliyor olacak.

