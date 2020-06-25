Yeni Marvel's Avengers Videoları Yayınlandı
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Yeni Marvel's Avengers Videoları Yayınlandı

Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal, bugün War Table adıyla canlı yayını gerçekleştirdiler. Canlı yayın esnasında, geliştirilme aşamasında olan Marvel's Avengers için iki yeni fragman ve oynanış videosu gösterildi.

Yeni Marvel's Avengers Videoları Yayınlandı
25.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:02

Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal, bugün War Table adıyla canlı yayını gerçekleştirdiler. Canlı yayın esnasında, geliştirilme aşamasında olan Marvel's Avengers için iki yeni fragman ve oynanış videosu gösterildi.

4 Eylül 2020 tarihinde satışa sunulacak olan Marvel's Avengers oyununun hikayesi A-Day ile başlıyor. Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow ve Bruce Banner, San Francisco şehrindeki ikinci ofisi açmanın kutlamasını yapmaktadırlar. Ne var ki Taskmaster tarafından yapılan terörist saldırı sonrasında hem şehrin büyük bir bölümü yok olurken hem de suçlu durumuna düşen Avengers ekibi dağılma kararı alıyor.

Bu olaydan beş yıl sonra, şehir A.I.M. adı verilen bir örgüt ve eski Avangers üyelerinin kontrolü altındayken, Kamala Khan hem güçlerini hem de A.I.M. ile ilgili komployu keşfettikten sonra Avengers ekibi tekrardan bir araya getirerek A-Day hadisesinin arkasındaki gerçeği ortaya çıkartmak için harekete geçiyor.

Marvel's Avengers İçin Yeni Detaylar Paylaşıldı

Canlı yayın sırasında gösterilen oynanış videosu Thor karakterinin senaryosundan Once an Avenger görevi. Video boyunca karakteri hem tek başına hem de yapay zeka Avengers takım arkadaşlarıyla birlikte düşmanlarına karşı simgesel saldırıları ile mücadele verirken görebiliyoruz.

Canlı yayın sırasında, MODOK için bir fragman yayınlandı. Bildiğiniz gibi kendisi suni mutasyona uğramış ve süper zeki olan baş düşmanımız oluyor.

Crystal Dynamics stüdyosu War Zones hakkında da bir takım detaylar sundu. War Zones, takım tabanlı görevler tamamlamaya dayalı bir mod oluyor. İster yapay zeka karakterlerle, isterseniz de dört kişiye kadar kooperatif olarak oynayabilmeniz mümkün oluyor. Her bir görev, takımınızın büyüklüğüne ve oyuncu seviyesine göre dinamik olarak ölçeklendiriliyor.

Marvel's Avengers Hero Missions da bulunacak. Hem tek kişilik hem de senaryonun bir parçası olacak. Ekibinizi tekrardan bir araya getirirken her bir karakterin kendisine özgü yeteneklerinin sergilenebilmesi için tasarlanmış olduğunu söyleyelim.

Square Enix, Crystal Dynamics ve Eidos Montreal, canlı yayın sırasında ayrıca özelleştirme sistemine de değindiler. Marvel's Avengers oyundaki kahramanlarınızı farklı şekillerde özelleştirebilmeniz mümkün olacak.

Her bir kahraman kendisine özgü güçlerine bağlı kalacak olsalar da, üzerindeki teçhizata ve açtığınız yeteneklere bağlı olarak oynanış esnekleşecek. Bunun yanı sıra her bir kahramanın, birçoğu klasik hareketlerden esinlenilmiş açılabilir ve özelleştirilebilir dinamik kombinasyonları, Heroic hareketleri, gerçek yetenekleri ve simgesel hareketleri olacak. Bunların dışında kahramanlarınızın klasik, hayranların favorisi ve orijinal kıyafetlerini de özelleştirebilmeniz mümkün olacak.

Son olarak, Marvel's Avengers oyununun çıkışı sonrasında yeni indirilebilir içerikler de yayınlanacak. Bu içerikler ile yeni bir kahraman, bölge ve hikaye bölümü eklenecek. Bu içeriğe, oyuna sahip olan herkes ek bir ücret ödemeksizin erişim sağlayabilecek.

Eğer isterseniz şu anda Steam, PlayStation ve Xbox mağazası üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz. Ön-sipariş ile satın almanız durumunda PlayStation 4 için Ms. Marvel ifadesi ve dinamik tema hediyeniz olacak. Diğer hediyeler ise tüm platformlarda beta erişimi, Marvel Legacy Outfit paketi ve bir isim levhası.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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