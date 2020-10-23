Yeni kurabiye tarifleri nelerdir? Basit ama etkili kurabiye tarifleri? En güzel kurabiye tarifleri? En pratik kurabiye tarifleri?

Kurabiye hem beş çaylarının hem de küçük büyük demeden herkesin en sevdiği yiyeceklerden birisidir. Yapması ve kıvamını tutturması bazı zamanlar zor olsa da pratik kurabiye tarifleriyle en sevdiğiniz kurabiyeleri yapabilirsiniz. Peki, Yeni kurabiye tarifleri nelerdir? Basit ama etkili kurabiye tarifleri? En güzel kurabiye tarifleri? En pratik kurab

Kurabiye özellikle küçük çocukların en sevdiği ev yapımı yiyeceklerden birisi olarak geçer. Ancak kurabiyeleri bazen tutturması zordur. Bu sebeple size en kolay ama bir o kadar da lezzetli olanları hazırladık. Yeni kurabiye tarifleri nelerdir? Basit ama etkili kurabiye tarifleri? En güzel kurabiye tarifleri? En pratik kurabiye tarifleri?

PEKMEZLİ ZENCEFİLLİ KURABİYE

Malzemeler

125 gram tereyağı(oda sıcaklığında)

3/4 çay bardağı pudra şekeri

3 yemek kaşığı pekmez

1 adet yumurta

3,5 - 4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı toz zencefil

1/2 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı toz şeker

Hazırlanışı

Tereyağını şeker ve pekmezle beraber 4-5 dakika çırpın. Yumurtayı da karışıma ilave edin ve 2 dakika daha çırpın. Bir kasenin içinde bütün kuru malzemeleri eleyerek hazırlayın. Elediğiniz kuru malzemeleri tereyağı ve şekeri çırparak kabarttığınız kaba yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamadan sonra çırpmayın ve tahta kaşıkla malzemeleri birbirine iyice karıştırın. Hamur kıvamına gelen harcı streç filme sarın ve buzdolabında 25 dakika kadar dinlendirin. Fırını 170 dereceye ayarlayın. Dinlenen hamurdan parçalar kopartarak avuç içinizle yuvarlayın. Yuvarladığınız kurabiye harcını şekere bulayın ve fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. Fırında 10 dakika pişirin ve soğuyunca servis edin.

YER FISTIĞI EZMELİ KURABİYE

Malzemeler

100 gram yulaf unu

3 yemek kaşığı yer fıstığı ezmesi

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı

Malzemeleri büyükçe bir kaba alın ve karıştırın. Karma bir hamur elde edin.Merdane yardımıyla hamuru açıp, yuvarlak kalıp ya da çay bardağı yardımıyla yuvarlak şekiller verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıda serin ve 170 derecede yaklaşık 12 dakika kadar pişirin. Fırından çıkarın. Soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

ÜÇ MALZEMELİ UN KURABİYESİ

Malzemeler

250 gramtereyağı

1 su bardağıpudra şekeri

3,5 su bardağıun

Hazırlanışı

Tereyağını geniş bir karıştırma kabına alın. Pudra şekerini katıp tereyağıyla birlikte krema kıvamını alana kadar karıştırın. Elenmiş unu azar azar katıp kurabiye hamurunu toparlanana kadar yoğurun. Arzuya göre dondurma kaşığı ile top şeklini verdiğiniz kurabiye hamurlarını, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri hafif bir renk alana kadar 25 dakika pişirin. Ilık olarak sevdiklerinizle paylaşın.

ÇÖREK OTLU KURABİYE

500 gram un

1 yemek kaşığıçörek otu

1 çay kaşığıtuz (azaltıp arttırılabilir)

200 gramtereyağı(soğuk)

1 çay kaşığısirke

1 paketkabartma tozu

1 adetyumurta

1 adetyumurta sarısı(üzerine sürmek için)

1 yemek kaşığısusam- çörek otu

Hazırlanışı

Unu geniş bir kaba eleyin. Soğuk tereyağını ellerinizle ufalayarak una yedirin. Kabartma tozu, sirke, çörek otu ve tuzu da ilave edin. En son yumurtayı da ilave edip nazikçe yoğurun. Fırını 170dereceye ayarlayın. Streç filme sarıp 8 dakika kadar bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.Buzdolabında dinlenen hamuru avuç içinizde yuvarlayarak tepsiye dizin. Hafifçe üzerine bastırın. Yumurta sarısı ve susam-çörek otu karışından bir parça sürün ve 12 dakika fazla renk almadan fırından çıkarın.

FISTIKLI LOKUMLU KURABİYE

Malzemeler

2,5 su bardağıun

1 su bardağıtoz antep fıstığı

125 grammargarin

1/2 su bardağıtoz şeker

1 adetyumurta

1 yemek kaşığıyoğurt

1 yemek kaşığısirke

1 paketkabartma tozu

1 yemek kaşığızeytinyağı

10-15 adetlokum

1/2 su bardağıpudra şekeri(üzerine serpmek için)

Hazırlanışı

Unu geniş bir kaba eleyin. Soğuk tereyağını ellerinizle ufalayarak una yedirin. Kabartma tozu, sirke, çörek otu ve tuzu da ilave edin. En son yumurtayı da ilave edip nazikçe yoğurun. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Streç filme sarıp 5-10 dakika bekletin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Buzdolabında dinlenen hamuru avuç içinizde yuvarlayarak tepsiye dizin. Hafifçe üzerine bastırın. Yumurta sarısı ve susam-çörek otu karışından bir parça sürün ve 10 dakika fazla renk almadan fırından çıkarın. İşte bu kadar, afiyet olsun!