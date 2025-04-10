Yeni Kilis 7 Aralık Üniversitesi rektörü kim oldu? Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Zekeriya Akman'ın kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Zekeriya Akman kimdir? Kilis 7 Aralık Rektörü Zekeriya Akman kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ZEKERİYA AKMAN KİMDİR?

10 Mart 1971 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. İlkokulu Şanlıurfa'da, orta ve lise tahsilini ise Gaziantep Nizip İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. İstanbul'da özel bir kolejde öğretmenlik yaptı. 1995–2001 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli okullarda öğretmen olarak görev aldı. Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 1998 yılında "Ebu Hanife ed-Dineveri'nin Hayatı ve Ahbaru't-Tuval" adlı eseri isimli teziyle İslam tarihi alanında yüksek lisansı bitirdi. 2000 yılında askerlik görevini kısa dönem erbaş olarak Erzurum'da yerine getirdi. Yedi yıl süreyle lise ve ilköğretim okullarında yapmış olduğu öğretmenlik görevinden sonra, 2001 yılında, İnönü Üniversitesine araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı yıl, YÖK tarafından doktora yapmak üzere geçici görevle Ankara Üniversitesine gönderildi. 2002–2005 yıllarında Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde araştırmalar yaptı. 2002–2006 yıllarında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Osmanlı tarihi üzerine doktora yaptı. 2006 yılında Osmanlı Kurumlar Tarihi alanında yazmış olduğu tez, 2009 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Osmanlı'nın Son Döneminde Bir Üst kurul Dâru'l Hikmeti'l-islamiye" adıyla yayınlandı. Üniversitelerdeki görevlerinden sonra çeşitli bakanlıklarda uzman, yönetici ve müşavir olarak görev aldı. Öğretmenlik ve üniversitedeki görevleri esnasında bilimsel ve sosyal etkinliklere katıldı. İslam tarihi ve Osmanlı tarihi üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Zekeriya Akman 2013 yılında doçent, 2019 yılında profesör oldu. Halen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir.