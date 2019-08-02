Yeni İzmir stratejisi "Yeşil Altyapı"

Açılışta bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni İzmir stratejimizin temelinde İzmir'in doğası ve tarihsel konumu var" dedi.

Çiğli Belediyesinin organize ettiği Çiğli'nin kentsel, ekolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarına dikkat çekmek için "Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Bir Yaşam" temasıyla düzenlediği sempozyum bugün başladı. Çiğli Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve 4 Ağustos 2019 günü sona erecek etkinliğe İzmir'deki yerel yönetim temsilcileri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ADİL BİR YAŞAMI SAVUNUYORUZ

Sempozyumun açılışında bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,Türkiye'de şehircilik, kentsel politika ve yerel yönetimlere dair uygulamaların son 15 yılda oldukça zarar gördüğünü belirtti. Başkan Soyer, "Yerel yönetimlerin yetkisi altındaki plan yapma, kentsel dönüşüm, kamulaştırma gibi süreçlere yapılan merkezi müdahaleler, bu zararın başlıca sebeplerini oluşturdu. Bizler, başta ülkemizdeki büyükşehirler olmak üzere, diğer tüm kentsel alanlarda uygulanan mevc ut yaklaşımlardan farklı bir yol izlemeliyiz. Çünkü mevcut kentleşme ve şehircilik anlayışı, geçmiş dönemlerden çok daha yıkıcı bir süreci beraberinde getirdi. Mevcut durum insan ve diğer tüm canlıların doğasını, yaşam alanlarını ve geleceğimizi yok ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm canlılar için adil bir yaşamı savunan bir yönde ilerlemek ve mevcut uygulamaları İzmir'den başlatarak değiştirmek için çalışmalarını yürütüyor. İzmir için stratejik planımızı bu çerçevede hazırlıyoruz" dedi.

YENİ İZMİR STRATEJİSİ "YEŞİL ALTYAPI"

Yeni İzmir stratejisinin temelinde İzmir'in doğası ve tarihsel konumu olduğunu söyleyen Başkan Tunç Soyer sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz İzmir'i yeniden doğu ve batı arasındaki ilişkiyi kuran bir kalp olarak konumlandırıyor ve Akdeniz çanağı ile doğuyu yeniden harekete geçirecek, iki bölgeyi birbirine bağlayacak bir dünya kenti olarak görüyoruz. Ülkemizde "altyapı"dan anlaşılan genellikle, yolların yapılması veya fen işleriyle ilgili faaliyetlerdir. Ancak stratejik hedeflerimiz içinde yer alan "y eşil altyapı" kavramı ile bu algıyı değiştirmeyi düşünüyoruz. Yeşil altyapıyı, bir çevre projesi veya tekil bir park bahçe meselesi gibi görmüyoruz. Yol ve barınma ne kadar temel bir altyapı ihtiyacı ise, bir şehrin yeşil alanlara kavuşması, nefes alabilmesi, havasının temiz olması da, bu şehrin en temel altyapı önceliklerinden. 'Yol medeniyettir' şeklindeki yaklaşımların doğa tahribatı şeklindeki uygulamalara dönüştüğünü ne yazık ki olumsuz bir şekilde deneyimledik. Bu nedenle ulaşımda temel perspektifimiz, raylı sistemi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak. Bu hem ekolojik, hem de belediyenin öz kaynaklarının daha tasarruflu harcanmasını sağlayacak bir çözüm.

"FLAMİNGOLARIN, TOPRAĞIN VE DENİZİN DE BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

"Yola çıkarken sadece bize oy verenlerin değil flamingoların, toprağın ve denizin de belediye başkanı olacağım" sözünü hatırlatan Başkan Soyer, "Biz, İzmir'de yalnızca farklı görüş ve düşüncelerdeki insanların uyum içinde yaşadığı bir kent iklimini değil; aynı zamanda insanların diğer canlılarla, havayla, suyla, iklimle barışık bir hayat sürdüğü bir yaşamı tahayyül ediyoruz. Bu nedenle, İzmir'in doğayla uyumlu ve dünyanın örnek alacağı bir kent olması gibi bir hedefle yola çıkıyoruz. Doğayla ve birbirimizle uyum için bir yaşamı esas alan yönetim anl ayışının İzmir'le birlikte bütün ülkemize ilham vermesini ümit ediyorum" dedi,

"DÜNYA ÇİĞLİ'Yİ GÖRMEK İSTEYECEK"

Gediz Deltası'nın dünyanın en güzel mucizelerinden biri olduğunu söyleyen ve kent sınırları içerisinde Flamingo üreyen başka bir metropol olmadığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Çiğli onlara ev sahipliği yapan bir kent. Biz Gediz Deltası'nı dünyanın en güzel doğal parklarından biri haline getireceğiz. Utku başkan ile beraber son noktaya koyacağız. Dünya Çiğli'yi ilgi ve merakla görmek isteyecek" dedi.

"TUNÇ BAŞKANIN KENTLEŞME VİZYONUNA GÜVENİYORUZ"

Sempozyum açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise "İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak demiştik. Bugün benim için önemli bir gün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı Çiğli'de ağırlıyoruz. Bir kenti sevmek ona hizmetle başlar. Kenti kentlilerle beraber yönetmek gayretindeyiz. Beş yıl görev yapacağız. Ben daha önce söylemiştim, ilk olarak iki dönem üst üste Çiğli Belediye Başkanlığı yapacağım demiştim, Dokuz buçuk yılım daha var. Bu kenti alıp İzmir'in merkezin koyacağız' derken 'neye g&uum l;veniyorsunuz?' dediklerinde. Çiğli halkına, dinamizmine ve büyükşehir belediye başkanımızın kentleşme vizyonuna güveniyoruz demiştim. Biz bu kenti 10 yıl içinde bir başka noktaya taşıma iddiasındayız" dedi.

Çiğli'de düzenlenen kent sempozyumunda, kentsel dönüşüm, sürdürülebilir çevre, yenilenebilir enerji, Gediz Deltası ekolojisi, kooperatifçilik, kültür, sanat, eğitim ve spor gibi konulara dikkat çekilecek. Üç gün sürecek sempozyum saat 10.00 – 17.30 arasında 33 uzman ve akademisyenin yapacağı sunumlarla sürecek.

Kaynak: Bültenler