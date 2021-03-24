Yeni bakanlar listesinde kimler yer alacak? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar kurulu değişikliği...

Yeni bakanlar listesinde kimler yer alacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kabine değişikliğine ilişkin gündemi belirleyen açıklamayı yaptı. Ünal kabine değişikliği iddialarına "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı. Peki, Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar kurulu değişikliği...

YENİ BAKANLAR LİSTESİNDEN KİMLER YER ALACAK?

Yeni kabinede bakanlık sayısının artacağı beklentisi bir hayli yüksek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölünebileceği iddiaları var. Yine iddiaya göre, ikiye ayrılması beklenen bir diğer kurum ise Hazine ve Maliye Bakanlığı. Sözcü'de yer alan habere göre, Lütfi Elvan'ın Hazine Bakanı olarak görevine devam edeceği, Merkez Bankası'ndan ayrılan Naci Ağbal'ın Maliye Bakanı olarak atanacağını öne sürüdü.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,"75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber çalışacaklar asıl üyeler gibi." dedi.

YENİ KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Dün Dicle Canova'nın olası kabine değişikliğine ilişkin aktardıkları şöyle;

Sadece kulislerde konuşulanları aktarabileceğiz. Çünkü gerçekte kaç bakanlık değişecek ve bu değişim hangi yönde olacak tek isim biliyor. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün öğle saatlerinde kabinenin açıklanması yönünde beklenti çok yükselmişti Ankara'da. Ama öyle olmadı. Cumhurbaşkanı yeni kabinesini açıklamadı.

Bugünse konuşulanlar kongreden sonraya kaldığı değişiklikler. Hem zamanlama hem de bu değişikliğin ne şekilde olacağını tek bir isim o da işte kabinenin başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyor. Ama derin kulislerde ne konuşuluyor? Elbette ki parti yönetimindeki değişim kabineye de yansıyacak. Şöyle yorumlar yapılıyor... İşte parti yönetiminde biraz daha siyaseten ağırlığı olan, günlük siyasi gelişmelere anında tepki verebilecek, medyada yer bulabilecek, tabanın da dikkate alabileceği bir takım akil isimlerin olacağı belirtiliyor. Buna karşılık kabinenin ise yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle biraz daha profesyonel isimlerden oluşması yani yine teknokrat ağırlıklı olması yönünde bir beklenti var Ankara'da.

KAÇ İSİM DEĞİŞİR?

Konuşulana göre 6 veya 7 bakanlıkta bir değişim bekleniyor. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sırasında birleştirilen bakanlıklar vardı. Turizm Kültür, Çevre Şehircilik, Aile Çalışma gibi... Bunlar da zamanla ayrılabilir. "İş yükü çok fazla oluyor" gibi bir takım çekinceler gelmişti gündeme. İşte bunu da sorguladığımızda görüyoruz ki sadece Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılması yönünde bir irade var şu sıralarda. Ama dediğim gibi bunlar hep beklenti, hep konuşulanlar. Yani Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın ayrılacağı ve iki ayrı ismin buralara atanacağı yönünde bir beklenti Ankara'da yüksek.

Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamayla kabineyi duyurması bekleniyor. Aslında biz Resmi Gazete'yi kolluyoruz, kollamaya da devam edeceğiz. Bu değişiklik için bir basın açıklamasının yapılacağı da ifade ediliyor. Kulislerde bu konuşuluyor.

Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi listesi