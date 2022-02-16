Yeni Aziz Sancarların yetişeceği kampüsü DHA görüntüledi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'da yapımı tamamlanan, içerisinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'in isminin verildiği eğitim kampüsü, yarın açılacak. Törene Prof. Dr. Aziz Sancar da katılacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, ilkokuldan liseye kadar tüm öğrenciler bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dileğimiz ve temennimiz, nice Aziz Sancarların yetişmesini sağlamak dedi.

Bakanlık tarafından Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi. BİLSEM, anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonundan oluşan kampüs, yarın Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da katılacağı törenle açılacak. DHA'nın görüntülediği, Ar-Ge merkezi olarak tasarlanan kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerin bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 497 öğrenciyle başlayacak olan BİLSEM'de 14 derslik, biyokimya, mekatronik, havacılık-İHA-dron, dörtel tasarım ve animasyon, filoloji, arkeoloji, yaratıcılık ve yazarlık atölyeleri bulunuyor. Anaokulu 4 derslik ve yemek salonundan oluşurken, Fen Lisesi'nde ise, 12 derslik, ayrıca fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, bilim teknoloji sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitap kapasiteli kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir yer alıyor. Kampüste ayrıca, 30 odalı 90 öğrenci kapasiteli jimnastik salonu, seminer-sinema salonu, 2 adet kütüphaneli etüt odası, lobi dinlenme salonu, 120 kapasiteli yemekhane ve tam donanımlı kız öğrenci pansiyonu bulunuyor. Kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar da oluşturuldu.

'İSTEĞİMİZ NİCE AZİZ SANCARLARIN YETİŞMESİ'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın açılacak kampüs ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, Aziz Sancar bildiğiniz gibi ülkemizin yetiştirmiş olduğu çok önemli bir bilim insanı. Gençlerimizin, çocuklarımızın, gelecek nesillerimizin Aziz Sancar'ı tanıması lazım. Bu başarılı hikayesinin hangi fedakarlıklarla ortaya çıktığını yakinen görmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı olarak da Aziz Sancar hocamıza minnet duygusunun ifadesi olarak özel eğitim ana okulu, bilim sanat merkezi ve fen lisesinin olduğu aynı zamanda kız öğrenciler için pansiyon bulunan bir kampüs oluşturmak istedik. Böylece orada dileğimiz ve temennimiz, nice Aziz Sancarların yetişmesini sağlamak ve ülkemizde Aziz Sancar'ın tüm okullarımızda tanınmasına katkıda bulunmak dedi.

'AZİZ SANCAR İSMİ ÇOK KIYMETLİ'

Bakan Özer, okul kampüsünde 3 farklı eğitim birimini bir araya getirdiklerini söyleyerek Birincisi anaokulu. 3-5 yaş okul öncesi öğrenci grubunun Aziz Sancar'ın isminin verildiği tanıtıcı materyallerin olduğu bir iklimde yetişmesi çok kıymetli. İkincisi özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmesiyle ilgili bilim sanat merkezlerimizden birisini de kampüsümüzün içerisine koymuş olduk. Aynı zamanda akademik olarak başarılı olan bilim insanları yetiştirmek için kurgulanmış olan fen lisesinin bir tanesini de bu kampüsün içerisine yerleştirdik. Dolayısıyla okul öncesinden bilim sanat merkezine, fen lisesine kadar tüm öğrenci gruplarının bir arada olduğu iklimde Aziz Sancar ismi çok kıymetli. Bilim sanat merkezlerinde ilkokul 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrenci grupları bir arada olabiliyor ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIMIZ GELECEĞE EMİN BAKACAK'

Bakan Özer, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın törene katılacağını belirterek, Aziz Sancar hocamıza teklifimizi kabul ederek, bugün Türkiye'ye gelip yarınki açılışa katılacağı için çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerleri yaşayan insan hazinelerimizin okullarımızla buluşması çok kıymetli. İnşallah Aziz Sancar isminden sonra ülkemizde yaşayan hazinelerin isimlerini farklı okullarımıza vereceğiz. Çocuklarımız o iklimde o insanları tanıyarak geleceğe çok daha emin bir şekilde bakacaklar diye konuştu.