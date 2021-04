Yengeç Burcu Erkeği Özellikleri - Yengeç Erkeği Aşk, Olumlu ve Olumsuz Özellikleri

Yengeç burcu erkeği özellikleri sayfamızdan yengeç erkeği ile yengeç kadını ilişkilerini bulabilirsiniz. Yengeç burcu erkeği aşk hayatı, olumlu ve olumsuz özellikleri nedir? Yengeç burcu erkeği temel ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yengeç burcu erkeği nelerden hoşlanır, özellikleri neler, hangi rengi severler, nasıl aşık edilirler gibi merak edilen tüm konuların cevapları ile yengeç burcun erkeklerinin iş, aşk ve cinsel hayatı üzerine tüm bilgiler.."

Yengeç burcun dördüncü burcudur ve Yengeç ile temsil edilir. Öncelikle duygusal, besleyici ve son derece sezgisel olmalarının yanı sıra hassas ve bazen güvensiz olmalarıyla tanınırlar. Temel burçları sudur ( Balık ve Akrep için olduğu gibi ), bu burçla ilişkili duygusal derinlikleri düşündüğünüzde anlamlıdır.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

İyi tarafta, Yengeç erkeği sadık, koruyucu, sezgisel ve şefkatlidir. Kötü tarafta, Yengeç erkeği aşırı duyarlı, karamsar ve kinci. Yengeç burcu erkeği, çocuksu olmayan, ağır başlı kişidir. Bu davranışlarıyla bir çok kadını etkilemişlerdir. Duygusal olan yengeç burcu erkeği, hassas ve kırılgan bir yapıya sahiptir fakat bunu belli etmez. Yengeç burcu erkeği saygıya ve sevgiye çok önem verir.

Doğum günü: 21 Haziran - 22 Temmuz

Tür: Kardinal su burcu

Anahtar Kelimeler: Duygusal, besleyici, koruyucu, sezgisel, duygusal, tatlı, duyarlı, romantik, muhtaç, huysuz, ev gibi, karamsar, utangaç

İLİŞKİLERDE YENGEÇ BURCU ERKEĞİ

Bir Yengeç adamı, partnerinin duygularına karşı hassastır ve derin bir düzeyde bağlantı kurma ihtiyacı vardır. Aile durumundan dolayı kötü bir şekilde incindiyse, görünüşte mükemmel olan partnerle bile açılmaya korkma ihtimali vardır. Çatışmayı sevmez ve çoğu çılgın durumda sakin kalır. Bir şeyden rahatsız olduğunda muhtemelen hiçbir şey söylemeyecektir, ancak olumsuz duyguları yutmak onu hasta edebilir, bu nedenle bir Yengeç için ifadesini destekleyecek bir eş bulması önemlidir. İhale ve şefkatlidir, muhtemelen partnerinin doğum gününü asla unutmayacaktır ve bazı burç işaretlerini çılgınca taşıyabilir. Duygusal temeli veya amacı olmayan bir macera içinse, kesinlikle bir Yengeç partneri seçmemelidir.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİNE GÜVENEBİLİR MİSİN

En basit cevap - evet. Yengeç adamınıza güvenebilirsiniz. Mahremiyeti zaman zaman sahtekârlıkla karıştırır ve sır saklayarak kendisini dış dünyadan korumaya aşırı ihtiyaç duyar, ancak birisinin kendi dünyasına girmesine izin vermeye karar verdiğinde, neredeyse her şeyi o kişiyle paylaşacaktır. Yalan söylerse, bu genellikle ikisine de fayda sağlayabilecek küçük bir şeyle ilgili olacaktır. Tipik bir Yengeç yalanı genellikle gizli bir tasarruf hesabı içerir. Bunun dışında, zina yapmaya, genç yeni partnerlerin peşine düşmeye veya sürekli bir manzara değişikliğine umutsuzca ihtiyaç duymaya eğilimli değildir.

YENGEÇ BURCU ERKEK ARKADAŞ

Sizi yemeklerin harika olduğu güzel bir aile restoranına götürecektir. Partnerini ayaklarından uzaklaştırmak için süslere veya süslü bir imaja ihtiyacı yok. Duruma bağlı olarak, romantik bir yürüyüş, rahat bir restoran veya evde bir akşam yemeği ile mükemmel olacak. Bu, genellikle yemek yapmayı seven bir adamdır ve bunu yapma alışkanlığı olmasa bile, doğru partnerle mutfakta romantik bir buluşmanın tadını çıkarabilir. Onunla çıkmak kesinlikle depremde olmak gibi bir şey değil, ama harika, romantik ve gurur verici olabilir.

YENGEÇ BURCU ERKEKLERİNİ ANLAMAK

Bu, annemizin, ailemizin sevgisi ve içimizdeki minnettarlık duygumuzun bir işareti olan Güneşli bir adam. Bu nedenle, zayıf görünebilir veya zayıfın zorunlu zıttı gibi görünebilir ve aksanlı duyarlı bir yanı olan bir adam olmanın ne kadar zor olabileceğini anlamak önemlidir. Medeniyet her türlü insan doğasını, özellikle duygusal olanı kabul etme yolunda olsa da, her zaman potansiyel ortaklar tarafından yargılanıyor veya genel olarak çılgınca yanlış okunuyor gibi görünüyor. Kanserin her zaman çözmesi ve kabul etmesi gereken bir aile sorunu vardır, olumlu ya da olumsuz ve onu daha iyi anlamak için annesiyle ilişkisine göz atmak her zaman en iyisidir. İstikrarlı bir güvenlik duygusuyla iyi yetiştirildiğinde, bu, sessiz bir aile hayatının peşinde olan herkesin isteyeceği bir adamdır.

YENGEÇ BURCU ERKEKLERİ İÇİN BİR HEDİYE NASIL SEÇİLİR

Geleneksel veya duygusal değeri olan şeyleri sevecektir. Çok pahalı veya pratik olmayan bir şey seçmeyin, çünkü eşyaları bodrum katına, dolaba, yatağın altına ve partnerinin çantasına yığma eğilimi vardır. Bir Yengeç, sevgiyi gösteren bir hediye almak ister ve en iyi seçim, ona kişisel bir dokunuşu olan bir şeydir. Değilse, her zaman kıyafet, kravat, cüzdan veya güzel kokulu bir parfüm gibi normal hediyelerle gidebilirsiniz. Geleneğini ve ailesini ilgilendiren her şey, zevkli ve sembolik olduğu sürece muhtemelen iyi bir seçimdir. O bir vatanseverdir ve genellikle ülkesini, özellikle de güzel anılarla bağlı olduğu yerleri sever. Yengeç partnerinizi gerçekten şaşırtacak bir şey arıyorsanız, ona her zaman ziyaret etmek istediği bir yere uçak bileti alın. Bunu neredeyse hiç beklemeyecek,

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Yengeç burcu erkeğinin fiziksel özellikleri pek dikkat çekici değildir. Genel olarak; kumral veya beyaz tene sahiplerdir. İnce dudakları, belirgin bir çene yapısı ve pürüzsüz bir teni bulunur. Yüz hatları yuvarlaktır ve parlak, gür saçlara sahiplerdir.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ TEMEL ÖZELLİKLERİ

Hisler konusunda çok hassas olan yengeç burcu erkekleri; sevecen, nazik, anlayışlı, ileri görüşlü ve yumuşak kalplidir. Yengeç burcu erkeği, güvenilir bir yapıya sahiptir. Bununla beraber yengeç burcu erkekleri genellikle empati kurabilen, karşısındakinin ne hissettiğini düşünebilen bir karaktere sahiptir.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ

Yengeç burcu erkeğinin olumsuz özellikleri; rekabetçi olmaları, aşırı duyarlı olmaları, dedikodu yapmaları, ketum olmaları ve kibirli olmaları şeklinde sıralanabilir.

YENGEÇ BURCU ERKEĞİ OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Yengeç burcu erkeğinin olumlu özellikleri; romantik olmaları, merhamet duygusuna sahip olmaları, yardımsever ve sabırlı olmaları, yaratıcılık özelliklerinin bulunması şeklinde sıralanabilir.

Yengeç Burcu Erkeği İş Hayatı

Yengeç burcu erkeği, iş yaşamında oldukça başarılıdır. Bunun nedeni ise çalışkan olmasından kaynaklıdır. İş yaşamında çaba sarf eden ve emek gösteren yengeç burcu erkeği, yüksek mevkilerde yer alır. İşlerine tutkuyla bağlanmalarının yanı sıra işlerini severek yaparlar.

Yengeç Burcu Erkeği Aşk Hayatı

Yengeç burcu erkeği; diğer tüm burçların içerisindeki en romantik burç olarak tanımlanmaktadır. Yengeç burcu erkeği ile beraber olmak isteyen çok kişi olsa da bunu başarabilen kişinin sayısı oldukça azdır. Yengeç burcu erkeğine aşık olup beraber olan birey, kararlı ve azimlidir. Yengeç burcu erkeği, aşık olduğu kadına romantiklik yapmaktan çok hoşlanır. Eşini etkilemesi adına konuşması gerekmez. Bir bakışı ile eşini etkileyebilen yengeç burçları huzurludur. Bununla beraber her şeyi kafasına takmaz.

Yengeç Burcu Erkeği Kıskanç mıdır?

Yengeç burcu erkeği kıskançtır. Duygularını kendi içerisinde yaşayan yengeç burcu erkeği, göstermese de oldukça kıskanç bir yapıya sahiptir.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Geri Döner?

Yengeç burcu erkeğinin geri dönmesi için; heyecanını geri kaybetmemesi gerekir. Bu yüzden kişi, mutlu günleri hatırlatarak, yengeç burcu erkeğini sevdiğini açık bir dille ifade etmelidir. Ayrılıktan sonra pek çok kadının yapamayacağı bir durum olsa da yengeç erkekleri için bu durum işe yaramaktadır.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Affeder ve Barışır?

Yengeç burcu erkeği; zor affeden bir yapıya sahiptir. Bu yüzden küsen yengeç burcu erkeğini özüne döndürmek çok zordur. Bunun için çok çaba sarf etmek gerekir.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Giyinir?

Yengeç burcu erkeği, giyimine özen gösterir. Temiz olması, yengeç burcu erkekleri için önemlidir. Giyimine dikkat eden yengeç burcu erkeği, bakımına özen gösteren bir burçtur.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Sever?

Yengeç burcu erkeği ile beraber olmak isteniyorsa, onun şartlarını iyi bilmek gerekir. Yengeç burcu erkekleri ile oyun oynanmamalıdır. Bununla beraber yengeç burcu erkeği karşısındaki kadına güvenmek ister. Yengeç burcu erkeğine şefkat ve sevgi göstermek çok önemlidir. Yengeç burcu erkeğini sevgisini bu yolla kazanmak mümkündür.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl İkna Edilir?

Yengeç burcu erkeğini ikna etmek için; çaba sarf etmek oldukça önemlidir. Yengeç burcu erkeğinin çaba sarf edildiğini görmesi, karşıdakine daha kolay bağlanmasına neden olacaktır. Yengeç burcu erkeği, birçok erkek gibi gururlu değildir. Zayıf düştüğü bir konuda elinden tutulmasına karşı gelmez. Yanındaki kişiyi hiçbir zaman unutmaz.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Aşık Olur?

Yengeç burcu erkekleri; genel olarak içten ve samimi olan kadınlardan hoşlanırlar. Bununla beraber yapmacık insanlar yengeç burcu erkeği için hiç uygun değildir. Yengeç burcunun aşık olduğu kadın tipi; şefkatli, iyi kalpli, nazik ve kibar kadınlardır.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Hediyelerden Hoşlanır?

Yengeç burcu erkeğine alınacak hediyeler; onun kalbine hitap etmelidir. Yengeç burcu erkekleri romantiklikten hoşlanmaktadır. Bu yüzden de buna uygun hediyeler almak önemlidir.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Kadınlardan Hoşlanır?

Yengeç burcu erkeklerini bir bulmaca misali çözmek çok önemlidir. Yengeç burcu erkeğinin ruh hali devamlı olarak değişmektedir. Ruh hali değişken olan yengeç erkeğine uyum sağlamak gerekir.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Affeder?

Yengeç burcu erkekleri, kolay kolay affeden bir yapıya sahip değildir. Bu yüzden çok çaba sarf etmek ve emek göstermek gerekir. Yengeç burcu erkeğine yeniden sevildiğini belli etmek bu konuda yardımcı olacaktır.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Mutlu Olur?

Yengeç burcu erkeğini mutlu edebilmek için gerekli olan tek şey sevgi ve şefkattir. Bu davranışlarla yengeç burcu erkeğini mutlu etmek kesin olacaktır.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Pişman Olur?

Yengeç burcu erkeğinin üstüne gitmemek bu konuda çok önemlidir. Bir süre yalnız kalan yengeç burcu erkeği, hatasını anlayıp pişman olacaktır.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Aşık ve Elde Edilir?

Yengeç burcu erkeğini aşık ve elde etmek için samimi davranmak çok önemlidir.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Bir Baba Olur?

Yengeç burcu erkeği, erkek çocuklarıyla gurur duyan, kızlarını koruyan bir baba olur.

Yengeç Burcu Erkeği Nasıl Bir Sevgilidir?

Yengeç burcu erkeği, muhteşem bir eş olduğundan sevgililik konusunda da çok iyi ve çok romantik bir eştir.

Yengeç Burcu Erkeği Hangi Yemeği Sever?

Yengeç burcu erkekleri için sağlık ve yemek konusu çok önemlidir. Hassas bir yapıya sahip olan yengeç burcu erkekleri için; et yemekleri ön sırada yer alır. Bunun dışında zeytinyağı ile yapılan yemekler yengeç burcu erkekleri için birinci sıradadır.

Yengeç Burcu Erkeği Hangi Rengi Sever?

Yengeç burcu erkeğinin sakin, huzurlu ve dingin olduğu söylenebilir. Bu yüzden yengeç burcu erkeklerinin rengi beyazdır.