Yekta Kopan kimdir? Yekta Kopan'ın seslendirme yaptığı filmler!
Yer aldığı projelerle büyük beğeni toplayan Yekta Kopan hakkında Yekta Kopan kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ayı Yogi, Fight Club, Batman, Esaretin Bedeli gibi çizgi filmden kült filmlere pek çok yapımda seslendirme yapan Yekta Kopan, kitaplarıyla da dikkat çekiyor. Peki, Yekta Kopan kaç yaşında, nereli? Yekta Kopan'ın seslendirme yaptığı filmler nedir?
Yekta Kopan kimdir? sorusunun yanıtı magazin gündeminin araştırılan konuları arasında yer alıyor.
YEKTA KOPAN KİMDİR?
Ethem Yekta Kopan 28 Mart 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusudur. Sesi Jim Carrey, Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri (film) animasyon karakteri Sid ile özdeşleşmiş bir seslendirmecidir.
İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Babası aracılığıyla henüz çocukken, TRT Ankara Radyosu'nda seslendirme çalışmalarına başladı. Sonrasında Çocuk Saati programında bu işin eğitimini aldı. Ablası Yeşim Kopan da seslendirme sanatçısıdır.
Yekta Kopan, Seslendirme sanatçısı olarak hayatı boyunca yaptığı çalışmalar sonucu sanatçının sesi özellikle Jim Carrey, Geleceğe Dönüş filmi serilerindeki Michael J. Fox, çizgi film karakteri Sylvester ve Buz Devri animasyon film karakteri miskin Sid ile özdeşleşti. Ayrıca Star Wars Sezon 1,2 ve 3'te Obi-Wan Kenobi'yi ve X Men 2'de Cyclops'u seslendirdi.
Hayalet Gemi dergisinde hikayeleri yayınlandı. Hayvan dergisinde kısa metinler, sinema dergisi Altyazı'da film eleştirileri yazdı. Öykü üstüne metinler yazdığı Eşik Cini dergisinin aynı zamanda yayın kurulunda da görev aldı.
Radyo programcılığı ve seslendirme çalışmalarının yanı sıra NTV televizyon kanalında her gün yayınlanan kültür-sanat programı "Gece Gündüz"ün sunuculuğunu yaptı.
2002 yılında yayınlanan 'Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri' kitabı Sait Faik Hikâye Armağanını kazandı.
2006'da İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali bünyesinde Tiyatro DOT tarafından sahnelenen ve bir Bülent Erkmen projesi olan 'İki Kişilik Bir Oyun'un metnini yazdı. Oyun Almanya, İtalya ve Hollanda'da sahnelendi. Daha Önce Tanışmış mıydık? adındaki e-kitabı altKitap.com tarafından yayınlandı.
2007 yılında yayınlanan "Karbon Kopya" adlı öykü kitabı, aynı yıl Dünya Kitap Ödülleri'nde "Yılın Telif Kitabı" ödülünü aldı. 'Bir de Baktım Yoksun' adlı öykü kitabı Kasım 2009'da yayımlandı. Bu kitap, Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne değer görüldü. Aynı kitap 2010 Milliyet Haldun Taner Öykü Ödülü'nü de alarak, aynı yıl içinde Öyküye verilen iki önemli ödülü kazanmış oldu.
Yekta Kopan öykülerinde mizah ve ironiyi harmanlamayı bir üslup özelliği olarak benimsemiştir. Dil oyunları yapmayı seven ve kelimelerin çağrışım imkânlarından yararlanan yazar, bazı öykülerinde imge ve sembollere de yer vermiştir. Ancak genel olarak baktığımızda yazarın yalın bir dili vardır.
Kopan'ın öykü kişileri genellikle eğitimli, edebiyatla ilişkisi olan, okumayı ve yazmayı seven entelektüel kişilerdir. Öykülerin baş kişisi genellikle erkektir. Yazar öykülerini çoğunlukla kahraman anlatıcının bakış açısıyla yazmıştır. Kentlerde yaşayan bireylerin dünyasını anlatan yazar, öykülerinde modern yaşama yönelik eleştiriler – tüketim çılgınlığı, dilin yozlaşması, ailenin önemini yitirmesi, maddiyatçılık vb.-de getirmiştir.
Kitapları:
- 2000 – Fildişi Karası
- 2002 – Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri
- 2006 – İki Kişilik Bir Oyun
- 2007 – Karbon Kopya
- 2009 – Bir de Baktım Yoksun
- 2014 – İki Şiirin Arasında
- 2013 – Aile Çay Bahçesi
- 2011 – Kediler Güzel Uyanır
- 2009 – Burun
- 2005 – Kara Kedinin Gölgesi
- 2004 – İçimde Kim Var
- 2012 – Kar İzleri Örttü
- 2014 – İpekli Mendil
- 2003 – Yedi Derste Vicdan Muhasebesi
- 2003 – Absürd Öyküler (Aslı Erdoğan, Bozkurt Şener, Cem Mumcu, Hasan Ali Toptaş, Yekta Kopan)
Seslendirme Yaptığı filmler:
- 2014 – Rio (Film) mavili
- 2012 – Max Maceraları- Max Kombatei (Film) Max
- 2010 – Ayı Yogi (Film) Bobo
- 2009 – Melekler ve Şeytanlar(Film) Camerlengo Patrick Mckenna
- 2008 – Hancock (Film) Hancock
- 2008 – Bay Evet (Film) Carl Allen
- 2007 – 2009 – 2011 – Alvin ve Sincaplar 1-2-3 (Film) Alvin
- 2007 – Red Kit: Batı'ya Hücum (Film) Rin Tin Tin
- 2007 – Prenses Lissi ve Kar Adamı Yeti (Film) Franz
- 2006 – 2011 – Arabalar 1-2 (Film) Şimşek McQueen
- 2006 – Amerikalılar Karadeniz'de 2 (Film) Levent Kazak
- 2006 – Barnyard Parti Hayvanları (Film ) Otis
- 2005 – 2008 – Madagaskar 1-2 (Film) Alex
- 2005 – Kebap Connection (Film) İbo
- 2005 – Şaşkın (Film) Radyo Çalışanı
- 2005 – Dick ve Jane İş Başında (Film) Dick Harper
- 2004 – Köpek Balığı Hikayesi (Animasyon) Oscar
- 2004 – Talihsiz Serüvenler Dizisi (Film) Kont Olaf
- 2003 – Aman Tanrım (Film) Bruce Nolan
- 2003 – Düş Kapanı(Film) Pete
- 2002 – 2006 – 2009 – Buz Devri 1-2-3-4 (Animasyon) Sid
- 2002 – 2003 – Yüzüklerin Efendisi (Film) Pippin
- 2001 – Majestic (Film) Luke Trimble
- 2001 – Kasım'da Aşk Başkadır (Film) Nelson Moss
- 2000 – Ben – Kendim ve Sevgilim (Film) Hank Evans
- 2000 – Bir Aşk Hikayesi (Film) Turgut
- 1999 – 2002 – 2005 – Yıldız Savaşları 1-2-3 (Film) Obi-Wan Kenobi
- 1999 – Dövüş Kulübü (Film) Tyler Durden
- 1999 – Ay'daki Adam (Film) Tony Clifton
- 1999 – Çarli (Dizi) İlker Aksum
- 1998 – Devlet Düşmanı (Film) Hicks
- 1998 – Truman Show (Film) Truman Burbank
- 1998 – Afrika Kaplanı-Kimin Ben? (Film) Jackie Chan
- 1997 – Yalancı Yalancı (Film) Jim Carrey
- 1996 – 1997 – 2001 – Çılgın Bediş (Dizi) Cenk Torun
- 1996 – Baş Belası (Film) Kablocu
- 1996 – Space Jam (Film) Duffy Duck
- 1996 – Polis Akademisi 4 (Film) Jackie Chan
- 1995 – Batman Daima (Film) Edward Nygma
- 1995 – Herkül (Dizi) Iolaus
- 1994 – 1995 – Budala Dedektif 1-2 (Film) Ace Ventura
- 1994 – Esaretin Bedeli (Film) Tim Robbins
- 1994 – Maske (Film) Maske
- 1993 – Cezalandırıcı (Film) Alfredo Garcia
- 1990 – Evimiz Hollywood'da (Dizi) Brandon
- 1987 – 1991 – Tanrı'nın Zırhı 1-2 (Film) Jackie Chan
- 1987 – Cesur ve Güzel (Dizi) Thorne Forrester
- 1987 – Bizim Ev (Dizi) Jesse Dayı
- 1986 – Muhteşem İkili (Dizi) Kuzen Balki
- 1985 – 1989 – 1990 – Geleceğe Dönüş 1-2-3 (Film) Marty McFly
- 1984 – Charles İş Başında (Dizi) Charles
- 1981 – Şirinler (Dizi) Güçlü Şirin
- 1978 – Beyaz Gölge (Dizi) Morris Thorpe