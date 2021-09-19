Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı - Haberler
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Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?Yaza renkli veda?

?Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

İSTANBUL, (DHA) ? Beyoğlu Belediyesi'nin Hasköy Sahne'de düzenlediği Yaza Renkli Veda etkinliğinde Dj Hakan Küfündür ve Yüksek Sadakat grubu sahne aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte gençler, doyasıya eğlenerek bol bol fotoğraf ve video çekti.

Yaz aylarının sonuna yaklaşılmasıyla Beyoğlu Belediyesi, dün akşam gençler için Yaza Renkli Veda etkinliği düzenledi. Açık havada Hasköy Sahnede gerçekleştirilen etkinlikte, gençler yağmura aldırmadan unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.

HES KODU KONTROLÜ YAPILDI

Sunuculuğunu Aykut Pala'nın yaptığı etkinlikte alana girişlerde gençlerden Hes Kodu istendi ve maske kontrolü yapıldı.

Etkinlik başlamadan alanı dolduran onlarca genç, çok eğlendiklerini dile getirerek Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti. Doyasıya eğlenen gençler bu renkli anları bol bol fotoğraflayıp, video çekerek kaydetti.

BOYA SAVAŞINDA RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dj Küfündür'ün en hit Türkçe pop şarkılarıyla başlayan gecede boya savaşı yapan gençler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yüksek Sadakat konseriyle son bulan etkinlikte grup katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı

Yaza renkli veda? etkinliğinde Yüksek Sadakat sahne aldı
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