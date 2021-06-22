Yaz Tatlıları: İçinizi serinletecek 5 kolay Yaz Tatlısı Tarifi

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte yaz tatlıları rövanşta. İçimizi serinletecek, hafif ve kolay yaz tatlıları en çok bu aylarda tercih ediliyor ve yapılıyor. Yaz aylarda canı hafif ve yapımı kolay tatlı isteyenler için İçinizi serinletecek 5 kolay Yaz Tatlısı Tarifi derledik. İşte, Yaz Tatlıları: İçinizi serinletecek 5 kolay Yaz Tatlısı Tarifi, haberimizde…

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte yaz tatlıları rövanşta. İçimizi serinletecek, hafif ve kolay yaz tatlıları en çok bu aylarda tercih ediliyor ve yapılıyor. Yaz aylarda canı hafif ve yapımı kolay tatlı isteyenler için İçinizi serinletecek 5 kolay Yaz Tatlısı Tarifi derledik. İşte, Yaz Tatlıları: İçinizi serinletecek 5 kolay Yaz Tatlısı Tarifi, haberimizde…

YAZ TATLILARI: İÇİNİZİ SERİNLETECEK 5 KOLAY YAZ TATLISI TARİFİ

Limonlu Soğuk Pasta Karpuzlu Cheesecake Kakaolu Raw Kurabiye Çilekli Parfe Limonlu Muhallebi

LİMONLU SOĞUK PASTA

Kişi: 5

Hazırlama süresi: 15

Pişirme: yok

Limonlu Soğuk Pasta için gerekli malzemeler

- ½ su bardağı su bardağı toz şeker

- 2 tane yumurta akı

- 2 tane yumurta sarısı

- 1 tane limon suyu

- ½tane rendelenmiş limon kabuğu

- ½ paket vanilin

- ½ çay kaşığı limon aroması

- 5 tane dövülmüş petibör bisküvi

- ½ paket krem şanti (sütle çırpılmış)

Üzerine;

- 3 tane dövülmüş sade petibör bisküvi

- 3 tane dövülmüş kakaolu petibör büsküvi

Limonlu Soğuk Pasta yapılışı;

- Öncelikle yumurta beyazlarını ve toz şekeri köpük olana kadar iyice çırpın.

- Yumurta sarılarını ise ayrı bir kapta çırpın ve çırparken arada yavaş yavaş limon suyunu ekleyin.

- Yumurta sarılarının rendi dönünce limon kabuklarını, limon aromasını, vanilini ekleyin. Ardından çırpın.

- ½ paket krem şantiyi sütle çırpın.

- Hazırlamış olduğunuz 4 ayrı karışımı ( yumurta sarılı karışım, dövülmüş petibörleri, yumurta beyazlı karışım, krem şanti) birleştirin ve spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

- Hazırladığınız karışımı, yağlı kağıt serili, yuvarlak, kelepçeli kek kalıbına aktarın.

- Üzerini düzelttikten sonra üstü için hazırladığınız dövülmüş petibörleri serpin.

- 1 gece buzlukta bekletin.

Afiyet olsun!

KARPUZLU CHEESECAKE

Kişi: 8 kişilik

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Karpuzlu Cheesecake için gerekli malzemeler

- 250 gram tuzsu lor peyniri

- 2 yemek kaşığı bal

- 150 gram labne peyniri

- 1 tane limon kabuğu

- 20 cm çapında karpuz dilimi

Karpuzlu Cheesecake yapılışı;

- Öncelikle 1 cm kalınlığında yuvarlak şekilde kesilen karpuz dilimini 20 cm' lik kelepçeli kalıba yerleştirin.

- Başka bir kapta peynirleri ve balı karıştırın.

- Ardından limon kabuğunu rendenin ince tarafıyla rendeleyin ve peynirli karışıma ekleyin.

- Karpuz tabanının üzerine peynirli karışımı yayın ve ardından kalıbı buzluğa koyun. 2 saat kadar buzlukta tutun.

- Buzluktan çıkardığınız kalıbın kelepçeli kısmını çıkarın ve üzerini isteğe göre süsleyin.

Afiyet olsun!

KAKAOLU RAW KURABİYE

Kişi: 1 tepsi

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Kakaolu Raw Kurabiye için gerekli malzemeler

- 6 yemek kaşığı toz şeker

- 100 gram tereyağ

- 2 yemek kaşığı kakao

- ½ su bardağı süt

- 150 gram yer fıstığı ezmesi

- 250 gram yulaf ezmesi

Kakaolu Raw Kurabiye yapılışı;

- Öncelikle toz şekerini, tereyağını, kakao, vanilini ve sütü bir sos tenceresine alın ve karıştırın. Karışımı orta ateşte kaynayana kadar pişirin.

- Ardından büyük bir kasenin içine yulafı koyun ve üzerine kakaolu sosu dökün.

- En son yer fıstığı ezmesini de üzerine ekleyin ve karıştırın.

- Pişirme kağıdı serili bir tepsinin üzerine hazırladığınız karışımdan kaşıkla parçalar alıp dizin. Ardından üzerini düzeltin. İstediğiniz şekli verebilirsiniz.

- Hazırladığınız kurabiyeleri buzlukta en az 5-6 dakika bekletin. Ardından yemeye hazır olacaklar.

Afiyet olsun!

ÇİLEKLİ PARFE

Kişi: 5 kişilik

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme: yok

Çilekli Parfe için gerekli malzemeler

- 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri

- 1 paket sıvı krema

- 50 gram petibör bisküvi

- ½ çay bardağı damla çikolata

- 50 gram kakaolu petibör bisküvi

- 150 gram taze çilek

Üzeri için;

- 2 yemek kaşığı doğranmış çilek

- 1 çay kaşığı toz antep fıstığı

Çilekli Parfe yapılışı;

- Öncelikle pudra ve kremayı derin bir kapta mikser yardımıyla kabarana kadar çırpın.

- Ardından içine bisküvileri parçalayın.

- Sonrasında çilekleri ve damla çikolataları ekleyin.

- Hazırladığınız karışımı baton bir kaba koyun ve üzerini streç filmle kaplayın.

- 5 saat buzlukta bekletin. Buzluktan çıkardıktan sonra ters çevirin.

- Üzerini süsleyin ve dilimleyin.

Afiyet olsun!

LİMONLU MUHALLEBİ

Kişi: 4-5 kişilik

Pişirme: 20 dakika

Limonlu Muhallebi için gerekli malzemeler

- 1 yumurta sarısı

- 2,5 su bardağı süt

- 1 yemek kaşığı un

- 2 yemek kaşığı şeker

- ½ paket vanilin

- Bir çay kaşığı ucuyla zerdeçal (renk verme amaçlı, tadı etkilemiyor)

- 1 tane limon kabuğu rendesi

- 1 yemek kaşığı nişasta

Limonlu Muhallebi yapılışı;

- Öncelikle limon suyu ve vanilin dışındaki diğer malzmeleri bir tenceye alın.

- Devamlı karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.

- Kıvam almaya başladığında limon suyunu yavaş yavaş ekleyin.

- Kaynayınca altını kapatın vanilini ekleyin.

- Muhallebiyi kaselere paylaştırın, ılıyınca buzdolabına koyun.

- Üzerini limon rendesi ve nane ile süsleyip soğuk servis edin.

Afiyet olsun!