Yavuz Çifti, Şehit Aileleri, Gazi ve Aileleri ile Yemekte Bir Araya Geldiler

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz tarafından şehit aileleri, gazi ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi. Tryp by Wyndham Otel'de gerçekleştirilen yemek programına, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Yaşar Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Vali Yardımcıları; İsmail Gültekin ve Aslan Avşarbey, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Vali Seddar Yavuz, eşi Selda Yavuz ile birlikte yemek öncesi şehit aileleri ve gazilerin yer aldığı masaları tek tek dolaşıp, bir süre sohbet ederek hatırlarını sordular. Fatih Camii İmamı Fikret Birinci'nin Kuranı-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Vali Seddar Yavuz bir konuşma yaptı. Vali Yavuz: "Değerli kardeşlerim bu coğrafyada 1071'de başlayan kıyam ve dirilişimiz bize bir Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Dahası İ'la-yi Kelimetullah'ı Avrupa kapılarına kadar götürmüş ve birçok milletin de İslam'la şereflenmesine vesile olmuştur. 1071'i, 1453'ü ve 1923'ü hazmedemeyenler dün olduğu gibi bugünde milletimize düşmanlık yapmakta, sinsi planlar kurmakta, bazen din kisvesi altında, bazen etnik ırkçılık, milliyetçilik gibi çeşitli kisveler altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Aziz milletimize diz çöktürmek için türlü yollara başvurmuşlardır. "

Herkesi içimize alıyoruz ama onları asla asimile etmiyoruz diyen Vali Yavuz; "Kültürlerini, dinlerini hatta dillerini yaşamalarına da müsaade eden; kendine öz güveni yüksek ve İslam'ı en iyi anlamış, özümsemiş İslam toplumları içeresindeki en önemli millet biziz. " dedi.

Biz sözlere değil eylemlere bakarız diyen Vali Yavuz, Nazım Hikmet ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan örnekler vererek sözlerine şöyle devam etti: "Bizim eylemlerimizle dün de bugün de mazlumun, mağdurun yanında olmuşuzdur. Bu ülkede hangi etnik kökenden olursa olsun devletin her kademesine gelebilir ve nitekim gelmiştir. Bu yüzden bu ülkede sadece Gayrimüslimleri azınlık olarak bilir, onun dışındaki bütün Müslümanları hangi etnik kökenden gelirse gelsin bu ülkenin asli ve kurucu unsuru olarak görürüz, kabul ederiz. Bu aslında tek başına çok önemli bir unsurdur. "

Çocukların dini eğitimi almasının önemine değinen Vali Yavuz, çocuklarınıza dinini öğretin ki din tüccarları, bezirganları ya da din adamı kılığına girmiş istihbaratçıların ağına düşmesin dedi. Katillere Merhamet Etmek Devlete İhanettir FETÖ'nün bir örgüt yapılanması olduğundan bahseden Vali Yavuz: "15 Temmuz mağdurları var diye ortaya çıkanlar bilin ki 15 Temmuz darbe girişimini, daha ötesi işgal girişimini meşrulaştırıyorlar. Eğer bir mağdur varsa 251 şehidimizdir. 2000 üzerindeki gazimizdir, hayatları çalınan insanlardır. Soruları çalıp makam mevki sahibi olanlar gülüp oynarken o sınavlarda daha başarılı olanların kimisi nişanlısından ayrılmıştır, kimisi evlenememiştir, kimisinin babasıyla arası açılmıştır. Peki, bu insanlarla nasıl helalleşmeyi düşünüyorsunuz. Dolaysıyla tamamen iç ve dış mihraklar tarafından organize edilmiş, içimizde çeşitli kisveler altında kendine yer bulmuş, din, hizmet, abi, abla, hoca aklınıza gelebilecek bütünüyle bize, medeniyetimize ait kavramları kirletmiştir bu alçaklar. Dolaysıyla katillere merhamet etmek devlete ihanettir. " Sizleri o kadar iyi anlıyorum ki diyen vali Yavuz, sizlerin huzurunda saygıyla eğiliyorum diyerek şunları kaydetti: "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hocamın okuduğu ayet-i kerimede "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilakis onlar diridirler; Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehid kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar. " diyor. O yüzden biz şehitliği Allah'a kavuşmak, Allah'la buluşmak ve Allah'la şereflenmek olarak tarif ediyoruz ve inşallah onların bizim için de şefaatçi olmalarını dua ve niyaz ederiz. " Unutturulan Her Zulüm Tekrar Eder Yarın aynı şuurla yine meydanları dolduracağız diyen Vali Yavuz: "Unutturulan her zulüm her katliam tekrar eder. 15 Temmuz'u tekrar ettirmemek için aklımızı kiraya vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlarım insan sadece Allah ve Resulüne mutlak itaat eder. Bunu dışında mutlak itaat edilecek bir insan fani yoktur. Bunu anladığımız gün dünyamız değişecektir. Dolaysıyla çocuklarımıza dini eğitimi öğretelim. Dinimizi tam anlamıyla öğrenir ve çocuklarımıza öğretirsek o zaman sadece Allah'a kul oluruz, sadece ondan korkar ve sadece ondan yardım dileriz. "

15 Temmuz Gazimiz ile olan konuşmasından bahseden Vali Yavuz, iğneden korkan bir insan o gün ölüme koşmuştur diyerek şu sözlerle devam etti: "İşte Allah kalpteki korkuyu alır. Bu topraklar ve bu Aziz millet bilin ki Allah'ın koruması altındadır. Çünkü hakkın hukukun haykırıldığı mazlumların ve mağdurların yegane sığınağı Türkiye'dir. Dolayısıyla bu vatanı en iyi şekilde sizler korudunuz, bizler de çocuklarımızla inşallah buna layık olacağız. Bu ülkeyi, hiçbir istilacıya hiçbir emperyalizmin uşağına bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Büyük milletlerin tarihi uzundur. Ama elbet bize yapılanların hesabının sorulacağından da hiçbir kimsenin kuşkusu olmasın. Yeter ki milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. Ay yıldızlı al bayrağımızı gördüğümüz zaman gözlerimiz yaşarsın, istiklal marşımız okuduğumuz zaman tüylerimiz diken diken olsun ve Ezan-ı Muhammediyeyi duyduğumuzda huşu ile Allah'a yönelen bir nesil yetiştirelim. O zaman bizi hiç kimse yenemez. "

İyi ki bu topraklarda doğdum iyi ki bu milletin bir paçasıyım ve hizmetkarıyım diyen Vali Yavuz, şehit yakınları, gazi ve gazi ailelerine seslenerek şunları söyledi: "Biz şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin her zaman yanında ve emrindeyiz. Kocaeli'ye geldiğimiz günden bu güne kadar eşimle beraber 843 aileyi ziyaret ettik. Bunun ciddi bir kısmını şehit ve gazi aileleri oluşturuyor. Sizlerle yine ve sık sık beraber olacağız. Bu duyularla şehitlerimize bir kez daha Allahtan rahmet, kahraman gazilerimize de aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyor, yaklaşan Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah'a emanet olun, " dedi.

Program; Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un şehit yakınları, gazilerimiz ve gazi ailelerine hediye vermeleri ve günün anısına fotoğraf çekilmeleriyle son buldu.

