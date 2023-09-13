Zonguldak'ta maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, kaç kişinin etkilendiğini tespit etmek için baretlerde yer alan çipleri inceliyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK'ya bağlı Armutçuk Müessesi'ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Ekipler, kaç kişinin etkilendiğini tespit etmek ve göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

KAÇ KİŞİNİN OLDUĞUNU TESPİT EDECEKLER

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirterek; bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.