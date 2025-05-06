Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Tarım Ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.

LİSTE GÜNCELLENDİ

Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı. E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından açıklanan listedeki bal markaları dikkat çekti.

BU MARKALARA DİKKAT;

Haskaymak

Erzincan Birlik Bal

Birlik Bal Pervari Sepeti

Pervari

Köseoğlu Bal

Haskaymak

Arıcızade

Abalı

Vitamel

Beyşehir Yöresel Ürünler

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: