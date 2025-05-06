Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara dair listesini 5 Mayıs itibarıyla güncelledi. Özellikle e-ticaret ve zincir marketlerde satılan bazı bal markalarında hile yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık, aralarında Haskaymak, Erzincan Birlik Bal, Pervari, Köseoğlu Bal, Arıcızade ve Vitamel gibi markaların da bulunduğu ürünlerden uzak durulması yönünde uyarıda bulundu.
Tarım Ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste ile kamuoyuna duyuruluyor.
LİSTE GÜNCELLENDİ
Bakanlık listeyi 5 Mayıs tarihi itibarıyla güncelledi. Listede bal, zeytinyağı, yemeklik yağ ve takviye vitamin gibi ürünler yer aldı. E-ticaret sitelerinde ve zincir marketlerde satılan ballarda da hile yapıldığı görüldü. Bakanlık tarafından açıklanan listedeki bal markaları dikkat çekti.
BU MARKALARA DİKKAT;
- Haskaymak
- Erzincan Birlik Bal
- Pervari Sepeti
- Pervari
- Köseoğlu Bal
- Haskaymak
- Arıcızade
- Abalı
- Vitamel
- Beyşehir Yöresel Ürünler
İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri:
Kaynak: Haberler.com / Yaşam