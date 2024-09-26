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Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

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Büyükçekmece'de daha önce başka bir çocuğun açlıktan öldüğü iddia edilen bakım merkezinde yaşanan ikinci skandal büyük infial yaratmıştı. Aynı bakım merkezinde bu kez 7 yaşındaki zihinsel engelli Bahar'a uygulanan şiddet görüntüleri dehşete düşürmüştü. Bahar'ı yatağa bağlayarak müdahale eden 2 görevli yakalandı. Gözaltına alınan görevliler sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de 7 yaşındaki engelli Bahar B., ağzı kapatılıp elleri ve ayakları yatağa bağlanarak şiddete uğradı. Kan donduran görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Aynı bakım merkezinde daha önce başka bir çocuğun açlıktan öldüğü iddia edilmişti.

Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

KIZINI BAKAMADIĞI İÇİN BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece'de 15 Eylül'de meydana geldi. Bir bakım merkezinde engelli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevlinin bulunduğu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen N.B. isimli kadının kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Evi ve geliri olmadığını söyleyen kadının, kızını kendisine ve evdeki eşyalara zarar verdiği için bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı tespit edildi.

Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

VİDEOYU İZLEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızına şiddet uygulandığı videoyu gören kadın 25 Eylül'de polis merkezine gelerek şahıslardan şikayetçi oldu. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerin F.B. isimli bakım personeli tarafından kayda alındığı, görüntülerdeki şahısların ise B.Y. isimli bakım personeli ile G.B.T. isimli sağlık personeli oldukları belirlendi. Çalışmaların devamında F.B.'nin iş arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmadan dolayı işten ayrıldığı, videonun paylaşıldığı tarih olan 23.09.2024 tarihinde ise B.Y. ile G.B.T. isimli şahısların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı tespit edildi.

Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

2 şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. ile G.B.T. isimli şüpheliler hakkında "Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldığı; kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

ENGELLİ BİREY AÇLIKTAN ÖLDÜ İDDİASI

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında aynı bakım merkezinde destek alan 17 yaşındaki H.T.'nin, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda açlıktan öldüğü iddia edilmişti. Özel bakım merkezi avukatı Beytullah Duymaz bu konuyla ilgili açıklama yaparak, "Engelli birey H.T. bundan 1 yıl 9 ay önce, 25.01.2023 tarihinde vefat etmiştir. Kurumumuzda toplam 25 gün kalmıştır. Bu süreçte aileye bilgi verilerek tedavisi için defaatle hastaneye götürülmüştür. Engelli birey kuruma geldiğinde belirtilen yaralarının olduğu, ailenin ikrar ve imzasıyla kuruma kabul belgesinde mevcuttur. Kişinin vefatıyla ilgili Adli Tıp raporunda iddiaların aksine açık bir şekilde vefat sebebini yazmaktadır. Karşı tarafın avukatının kamuoyunu yanıltıcı beyanlarının aksine hiçbir yerde açlık nedeniyle vefat ettiğine dair belge ve ibare yoktur." dedi.

Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Yaşam

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Yorumlar (10)

HOZKAN:

Nedir bu ya. Bu engelliye yapılan işkencenin hesabını kim soracak. Ey Sayın Hakimler işkenceye uğrayan sizin yavrunuz olsaydı ne olurdu.

77
0
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Ahmet Efe:

nasıl serbest kalırlar aklım almıyor artık bu ülkede olanları elim ayağım titriyor o derece sinirlendim

52
0
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feyz bozan:

şaşırdık mı

39
1
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HOZKAN:

O yavruların yaşadığı travmadan haberiniz varmı Sayın Hakimler

39
0
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Murat Çita:

ee bida kine oldurun de gelin demis selbest birakan savci hakim

26
0
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Recep Agca:

söylemenize gerek yoktu zaten biliyorduk serbest bırakılacaklarını

20
0
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Monty Demirel:

Olsun adalet gerekmiyor ihalar sihalar yeter bize ??

7
1
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Oguz Ozgul:

Güç zehirlenmesi.. Bu çocukların elleri yarın ahirette devlet büyüklerinin yakasında olacak

7
0
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Fatih Kaya:

26 suç kaydı olmasına daha çok var. Hakimler doğru olanı yapmış.

6
0
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Sokakların Yargıcı:

1-) hakimler uzaktan eğitimden mezun oluyorlar ve liyakat yok . 2-) Adamlar dosyanin yuzune bırakmıyorlar . 3-) Alakasız gerekçelerle karar veriyorlar .

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