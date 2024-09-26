Zihinsel engelli çocuğa yaptıkları infial yaratmıştı! 2 personelin akıbeti belli oldu

İstanbul Büyükçekmece'de 7 yaşındaki engelli Bahar B., ağzı kapatılıp elleri ve ayakları yatağa bağlanarak şiddete uğradı. Kan donduran görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Aynı bakım merkezinde daha önce başka bir çocuğun açlıktan öldüğü iddia edilmişti.

KIZINI BAKAMADIĞI İÇİN BAKIM MERKEZİNE YERLEŞTİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre olay Büyükçekmece'de 15 Eylül'de meydana geldi. Bir bakım merkezinde engelli bir çocuğun yatağa bağlandığı ve çocuğa müdahale eden 2 görevlinin bulunduğu görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen N.B. isimli kadının kardeşi ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Evi ve geliri olmadığını söyleyen kadının, kızını kendisine ve evdeki eşyalara zarar verdiği için bakım merkezine yerleştirmek zorunda kaldığı tespit edildi.

VİDEOYU İZLEYİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızına şiddet uygulandığı videoyu gören kadın 25 Eylül'de polis merkezine gelerek şahıslardan şikayetçi oldu. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda görüntülerin F.B. isimli bakım personeli tarafından kayda alındığı, görüntülerdeki şahısların ise B.Y. isimli bakım personeli ile G.B.T. isimli sağlık personeli oldukları belirlendi. Çalışmaların devamında F.B.'nin iş arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmadan dolayı işten ayrıldığı, videonun paylaşıldığı tarih olan 23.09.2024 tarihinde ise B.Y. ile G.B.T. isimli şahısların kurum yetkilileri tarafından işten çıkarıldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

2 şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. B.Y. ile G.B.T. isimli şüpheliler hakkında "Güveni Kötüye Kullanma, Kötü Muamele ve Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldığı; kurum yetkilisi ve diğer çalışanlar hakkında ise işlem başlatıldığı öğrenildi.

ENGELLİ BİREY AÇLIKTAN ÖLDÜ İDDİASI

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında aynı bakım merkezinde destek alan 17 yaşındaki H.T.'nin, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda açlıktan öldüğü iddia edilmişti. Özel bakım merkezi avukatı Beytullah Duymaz bu konuyla ilgili açıklama yaparak, "Engelli birey H.T. bundan 1 yıl 9 ay önce, 25.01.2023 tarihinde vefat etmiştir. Kurumumuzda toplam 25 gün kalmıştır. Bu süreçte aileye bilgi verilerek tedavisi için defaatle hastaneye götürülmüştür. Engelli birey kuruma geldiğinde belirtilen yaralarının olduğu, ailenin ikrar ve imzasıyla kuruma kabul belgesinde mevcuttur. Kişinin vefatıyla ilgili Adli Tıp raporunda iddiaların aksine açık bir şekilde vefat sebebini yazmaktadır. Karşı tarafın avukatının kamuoyunu yanıltıcı beyanlarının aksine hiçbir yerde açlık nedeniyle vefat ettiğine dair belge ve ibare yoktur." dedi.