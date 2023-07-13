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Yenikapı Metro İstasyonu'nda tepki çeken görüntü! Çöpler her yere saçıldı

Yaşam Haberleri

İstanbul'un en işlek metro durağı olan Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp kutularının dolu olması ve çöplerin etrafa saçılması vatandaşların tepkisini çekti. Durumun düzeltilmesi için yetkililerden çözüm bekleniyor.

İstanbul'un en işlek metro durağı olan Yenikapı Metro İstasyonu'nda çöp kutularının hali vatandaşın tepkisini çekti. Çöplerin dolup etrafa saçılması istasyonda kötü manzara oluşturdu.

ÇÖPLER DOLUP TAŞMIŞ

İstanbul'un Kadıköy ve kent genelindeki bazı metro istasyonlarında toplanmayan çöpler kötü görüntüye sebep oluyor. Metropol kentin en işlek metro istasyonu olan Yenikapı'da toplanmamış çöpler etrafa dağılarak kötü manzara oluşturdu. Birçok kişi rahatsız edici manzaradan şikayetçi olurken, yetkililerin durumu çözmesini istedi.

Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çöp Sorunu

Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çöp Sorunu

Yenikapı Metro İstasyonu'nda Çöp Sorunu

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Yaşam

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Yorumlar (1)

Export 86:

Herkes hakettiği gibi yönetilir

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