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Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, yüz ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, 24 yaşında, çene ve dudak üzerine yapılan ameliyat sonrasında hayatını kaybetti.

Caracas'taki bir hastanede yüz ameliyatı geçirdikten sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Venezüellalı model Wilevis Brito'nun, Domingo Luciani Hastanesi'nde maksillofasiyal operasyon geçirdiği, bir doktorun dudağındaki bir kitleyi çıkardığı ve çenesindeki bir aşınmayı tedavi ettiği yerel medya tarafından bildirildi.

Ameliyattan sonra iyileşme sürecindeyken ciddi komplikasyonlar yaşayan Brito, yaşamını yitirdi. Brito ile 2023 yılında bir güzellik yarışmasına katılan bir yarışmacı, El Pitazo isimli Venezuela dijital haber sitesine anonim olarak verdiği demeçte, Brito'nun yüz görünümünü değiştirmek için ameliyat olmadığını açıkladı.

Kadın, "Çene cerrahisi, maksillofasiyal yıpranma ve dudağının seviyesinde oluşan küçük bir kitle nedeniyle yapılıyordu," dedi. "Gelecekteki komplikasyonları önlemek için ameliyat olmaya karar verdi. Ancak bu, kozmetik veya güzellik için değil, sağlık için yapıldı.

"Ameliyattan başarıyla çıktığı görünüyordu, sonrasında komplikasyonlar baş gösterdi," diye ekledi. Sosyal medyada kendini Brito'nun kardeşi olarak tanıtan bir adam da genç kadının kozmetik bir işlem seçmediğini doğruladı.

Maksillofasiyal cerrahi, ağız, diş ve çene yaralanmalarının tedavisi ile ilgili bir diş hekimliği dalıdır.

"O benim kız kardeşim ve kozmetik bir ameliyat geçirmiyordu. Bir apse drenajı yapıyorlardı ve onu anestezi altına aldılar," diye yazdı. "Maalesef bir daha uyanamadı ve kalp krizi geçirdi... olumlu yorumlar yapmaya odaklanın, kimse tarafından istenmeyen yargılamalar yapmayın."

Brito, birkaç yıl önce Arjantin'e göç etti ve Buenos Aires'teki Interamerican Open University'de sosyal iletişim okudu.

A24, Arjantin'in bir haber kanalı ve kardeş kanalı América Tucumán'da sunuculuk yaptı.

Brito, bir zamanlar petrol zengini olan ülkesini terk edip Arjantin'e yerleşen göçmen güzellik kraliçeleri için Buenos Aires'te düzenlenen 2021 Miss Venezuela in the World yarışmasında ikinci oldu.

Anavatanına dönen Brito, 2023 yılında doğduğu şehir La Guaira'nın Spor Kraliçesi seçildi.

Boş zamanlarında, Brito sık sık Simón La Guaira Vakfı ile gönüllü çalışmalar yapardı.

Vakıf çalışanlarından biri anonim olarak, "Genç, hayat dolu ve bu kadar mutlu birinin bu şekilde komplikasyonlar yaşayacağını kimse tahmin edemez," dedi. "Bu yüzden çok acı verici. Wil'i her zaman, etrafındakilere olan davranışları ve iç güzelliği ile hatırlayacağız, kazandığı taçlar için değil."

Brito, Çarşamba günü St. Peter the Apostle Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

La Guaira Valisi José Terán Instagram'da, "Sevgili Wilevis'imize veda ettik, karizması, gülümsemesi ve en çok ihtiyacı olanlara sevgi ve yardım sunma isteğiyle hatırlanacak genç bir kadın," dedi.

Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, yüz ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, yüz ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, yüz ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Venezuela güzellik kraliçesi Wilevis Brito, yüz ameliyatı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Yaşam

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