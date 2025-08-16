Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi
Türkiye, son aylarda yaşanan depremlerle sarsılırken, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Manisa'nın aktif deprem kuşaklarında kritik bir konuma sahip olduğunu belirtti. Manisa'nın 3 deprem kuşağının kesişim noktasında kaldığını vurgulayan Bektaş, "6 tane orta-büyük deprem üreten Uşak Fay Bloğu'nun deformasyonu bu üçlü deprem kuşağını harekete geçirebilir" dedi.
Türkiye, son aylarda peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılırken uzmanlar yeni bir risk noktasına dikkat çekti. Silivri'de 6,2, Muğla'da 5,8 ve son olarak Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde yaşanan depremler, hem can hem de mal kaybına yol açtı. Bu üç depremde iki kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 500 kişi yaralandı.
MANİSA 3'LÜ DEPREM KUŞAĞININ KESİŞİM NOKTASINDA
Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Türkiye'nin aktif deprem kuşaklarında kritik bir konuma sahip olan Manisa için uyarılarını yineledi. Bektaş, kentin üç büyük fay hattının etkisi altında bulunduğunu ve bu durumun olası büyük depremler açısından ciddi risk taşıdığını vurguladı.
BÖLGEDEKİ 3 KRİTİK FAY HATTI
Osman Bektaş, Manisa'nın deprem riskini artıran hatları şöyle sıraladı:
Simav Fayı : 1969'da 6,7 büyüklüğündeki Alaşehir depremine neden oldu.
Gelenbe Fayı : 2025 yılında 6,1 büyüklüğünde depremle yeniden hareketlendi.
İzmir Fayı : Bölgenin diğer önemli ve aktif deprem hattı.
DEFORMASYONLAR TETİKLEYİCİ OLABİLİR
Bektaş, 1969 ile 2025 yılları arasında Uşak Fay Bloğu'nda meydana gelen 6 orta ve büyük ölçekli depremin, bölgedeki deformasyonları artırdığını belirtti. Bu hareketlerin, söz konusu üç fay hattını aynı anda harekete geçirebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti.