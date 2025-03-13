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Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı
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Uzun süredir hastanede tedavi gören ve sevenlerinin iyi haberler beklediği usta sanatçı Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden usta oyuncu Kadir Kadir İnanır'ın beyin damarına pıhtı atması, sevenlerinde de büyük üzüntüye neden olmuştu.

Usta Sanatçı Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Bilgi Verildi

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sağlığına kavuşabilmek için aylarca hastanede kalan ve ardından da yoğun bir fizik tedavi sürecine giren 75 yaşındaki İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Usta Sanatçı Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Bilgi Verildi

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

SOL PartiMerkez Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, hastanede Kadir İnanır'ı ziyaret etti. Taş'ın ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı karede Kadir İnanır'ın tekerlekli sandalyede yer adlığı ve yanında hayat arkadaşı oyuncu Jülide Kural'ın da bulunduğu görüldü.

Usta Sanatçı Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Bilgi Verildi

"HER ZAMANKİ YAKIŞIKLILIĞI VE GÜZEL GÜLÜŞÜ İLE BİZİ KARŞILADI"

Taş, paylaşımına şu notu düştü: "Sevgili Kadir İnanır ağabeyimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural'ın sevgi dolu eşliği ve dayanışmasıyla her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor"

Usta Sanatçı Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Bilgi Verildi

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYorumcu:

Geçmi olsun çok siyasi görüşü beni ilgilendirmez yeşilçamın temel taşı aktörü

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Zaman oyle birsey ki, kimse karsisinda duramiyor...

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Haber Yorumlarıugureroglu6060:

geçmiş olsun kendisi ile çalışma fırsatım oldu.iyi bir kişilik yufka yürekli biri Allah acil şifa versin

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Siyasi bakışı beni ilgilendirir. Onun için Yeşilçam efsanesiymiş falan beni ilgilendirmez. Önce adam olacaksın....hain değil...

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Haber YorumlarıMuhahayt Muhahaytoğlu:

Şener Şen de yalnız bırakmamış Kadir Baba'yı

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

baba adam allah şifa versin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

adam pörsümüş gençlik resimlerini koyuyorsunuz

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Haber Yorumlarıibrahim gübektaş:

Solcu kardeş kırmızıları giydirmişsin kadire Adam çin bayrağı gibi olmuş??

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Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Sen ufak ufak göz doktoruna görün...

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