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Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi

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Uzun bir süredir kan kanseriyle mücadele eden usta oyuncu Genco Erkal, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sayısız sinema ve tiyatro oyununda yer alan Genco Erkal, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyor. Tedavisine devam eden 86 yaşındaki Erkal'dan acı haber geldi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Erkal'ın cenaze töreni henüz netleşmedi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu dün gece saatlerinde X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanarak kafa karıştırmıştı: "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda, canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana istemez... Tek hecesiz elveda."

Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi

GENCO ERKAL KİMDİR?

Genco Erkal 28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1959 yılından itibaren Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Genco Erkal, 1969'da, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi

1965'te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Genco Erkal, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982'de At ve 1983'te Faize Hücum filmleri ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Tutankamon Hoca:

Kutlu tin'i şad mekanı uçmağ olsun

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yanık kremi:

çok üzüldüm, Nazım'ına kavuştu.. sesin kulaklarımızda çınlamaya devam edecek Genco abi..

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Madde Hiçliğe Nasıl Kaybolabilir:

İnsan ömrü 1000 veya 10 bin yıl olmalı. Ölmesi beni üzmüşdür. Tüm ölüm haberleri beni üzer. Ben kainatın içinde "KÖTÜ İNSAN" diye bir şey görmüyorum.

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