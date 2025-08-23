Uşak'taki su krizinde suç kimin? Maden firması ve belediye topu birbirine atıyor

Uşak'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Küçükler Barajı'nda su seviyesinin tamamen tükenmesinin ardından kentte su kısıtlaması başladı. Uşak Belediyesi, geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamayla şehir genelinde sadece saat 16.00 ile 22.00 arasında su verileceğini duyurdu.

BELEDİYEDEN MADEN FİRMASINA SUÇLAMA

Bu gelişme, kentte endişe ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi'nin kente su sağladığı Küçükler Barajı'nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerini yapacağını duyurmasının ardından bölgede faaliyet yürüten maden firması suçlanmıştı ve kentin su tüketiminden fazlasının madene gittiği ileri sürülmüştü. Maden şirketi yetkilileri ise Devlet Su İşleri verilerinin Kışladağ Altın Madeni'nin su kullanımının Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini belirtti.

"KÜÇÜKLER BARAJI MADENLE AYNI KAYNAKTAN BESLENMİYOR"

Kullanılan suyun Ulubey'deki yer altı kaynağından sağlandığına ve bu kaynağın toplam kapasitesinin sadece yüzde 0,73'ünün işletme tarafından kullanıldığına dikkat çeken yetkililer, tartışmalara konu olan Küçükler Barajının ise madenle aynı kaynaktan beslenmediğine, maden sahasından 53 kilometre uzaklıkta yer aldığına işaret etti. İşletmede kullanılan tüm suların özel havuzlarda toplanarak geri dönüştürüldüğü ve doğaya kontrolsüz şekilde bırakılmadığı vurgulandı.

DSİ: BELEDİYE BARAJDAN 7 MİLYON METREKÜP SU ÇEKTİ

Şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin asli görevi olduğunu belirten DSİ ise, "Su sıkıntısı Uşak Belediyesi'nin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı'nın doğru işletilememesi, şehirdeki yüzde 40'lık kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu oran yılda 7.6 milyon metreküp su yapmaktadır. Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan 9 milyon metreküp suyun, içme suyuna ayrılan kısmı 4,5 milyon metreküp iken, belediye barajdan 7 milyon metreküp su çekmiştir. DSİ tarafından belediye uyarılmış, az su çekmesi için 3 yer altı kuyusu devredilmiştir. Su çekilmeye devam edilmesiyle baraj 16 Ağustos'ta sıfırlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ, kentteki su sorununu çözmek için 3 inşaat 2 proje çalışması yürütecek. Baltalı Göleti İçmesuyu İletim Hattı devreye alınarak Eylül'de Uşaklıların sorununun çözülmesi hedefleniyor.