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Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

Yaşam Haberleri

SULTANGAZİ'de otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı Şarkıcı Ceylan Koynat kaza yaptı. Kaza anı otomobil içinden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nişanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

Ünal Turan ve şarkıcı Ceylan Koynat tünelde hız denemesi yaparken kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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