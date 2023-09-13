Ümraniye'de komşular arasında çit gerginliği

ÜMRANİYE Hürrem Sokak'ta, daha önce yol olarak kullanılan alanı, ev sahibi bahçe olarak kullanmak için çitle çevirince, komşular arasında tartışma çıktı. Bir binanın girişi kısmi olarak çitlerle çevrilirken, arka alanda kalan evlerin de araç geçişi kapanmış oldu. Evinin önünü çitle çeviren Aydın Şahin, tapulu alanı olduğunu savunurken, diğer komşular da evlerinden çıkamadıklarını dile getirdi. Alanın yol mu, bahçe mi olduğuna ise mahkeme karar verecek.

Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Hürrem Sokak'ta, komşular arasında çit gerginliği yaşanıyor. İddiaya göre, daha önce yol olarak kullanılan ve mülkiyeti Akın Uzunkaya'da olan alan, kadastroda yanlış yazılınca Celal Şahin'in oldu. Şahin'in oğulları da, alt katı daha önce dükkan olan yeri daireye çevirdi. Dairesine bahçe yapmak isteyen Şahin ailesi, daha önce yol olarak kullanılan alanı taşlarla örerek, çitlerle çevirdi. Böylece, arazinin hemen karşısındaki binanın girişi kısmi olarak kapanırken, arka kısmında olan iki binanın araç girişi tamamen kapanmış oldu. Bu durum ise, iddiaya göre komşular arasında her gün kavga çıkmasına, birbirlerini tehdit etmesine sebep oldu. Taraflardan biri alanın yol olduğunu iddia ederken, bir diğeri ise kendilerine ait bahçe olduğunu savundu. Yol mu bahçe mi tartışması yüzünden mahkemelik olan komşular, şimdi mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

"TAPULU OLABİLİR AMA YOL HAKKI VERMESİ LAZIM; ÇIKAMIYORUZ"

5 yıldır aynı binada kiracı olarak oturan ve engelli raporu olan Nazmiye Uzun, "Bu seneye kadar böyle bir şey yoktu. Ben kiracıyım, hastayım, haftanın 2 günü evdeysem 3 gün hastanedeyim. Hastanede olduğum için gerekiyor ambulans geliyor, gerekiyor ev sahibim götürüyor. Benim durumumu onlar da biliyor. Araba burada, orada tel var. Ben nasıl çıkayım buradan? Çıkamıyorum, zor durumdayım. Tapulu yerleri olabilir ama bize de bir yol hakkı vermesi lazım. Yangın olduğunda itfaiye nasıl girecek? Ambulans nasıl girecek? Tek kapı var, ben eşya çıkarmak istesem nasıl çıkaracağım? Burası bu şekilde olmasın istiyoruz" dedi.

"KADASTRO ÇALIŞMALARINDA BÖLÜNMÜŞ"

Arazinin daha önce kendisine ait olduğunu ancak üçüncü şahıslara satıldığı için Yargıtay'ın kararı bozduğunu savunan Akın Uzunkaya da, "Evim burası, kadastro çalışmalarında bölünmüş, başkalarının adına yazılmış. Evim de dahil başkasının adına yazılmış. Sonradan haberim oldu, mahkemeye verdim. Evi kazandım, burayı da kazandım ama Yargıtay bozdu. Şimdi bu adam da burayı kapatıyor. Bizim buradan girişimiz, çıkışımız yok. Bunun açılmasını istiyoruz. Binanın başka girişi çıkışı yok. Varsa bana söylesinler. Bir gerekçe yok, 'Tapum var, yer benimdir. Ben para verdim, aldım' diyor. Şu anda yer onun. Dün başvuru yaptık, zabıta geldi. Zabıta da çevirmeyi engelledi. Şimdi mahkemenin sonucunu bekliyorum. Mahkeme sonucunda karar adaletin. Benim girişim çıkışım yok" ifadelerini kullandı.

1987'den beri aynı yerde oturan Mehmet Soylu, "Burada bir yangın olsa nasıl çıkacağız. Ahşap bina, ne ambulans ne itfaiye girer. Dört bir tarafı kapalı" dedi.

"TAPULU MALIM, BUGÜN ÇEVİRMEK İSTEDİM"

Yolu, çitlerle çevirdiği iddia edilen Aydın Şahin de, "Tapulu malım, bugün çevirmek istedim. Çeviriyorum. Belediyeden iznimi aldım, ölçtürdüm. Yerimi çeviriyorum, ötesi var mı? İmarda yol yok. Tapu babamın adına. Mahkeme ne derse kabulümüz dedik. Burası benim tapulu malım. Daha önce izin vermişim, şimdi izin vermiyorum. Çevirdim. Bahçe olarak kullanacağım. Arkadaş komşumdur, müsaade ederim, etmem, o bana kalmış. Mahkeme yolu verirse ben hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Mahkeme aç yolu desin, ben açayım. Mahkemeyi bekliyorum, yolu kapatmadım. Buradan giriyor, çıkıyor şu anda. Çocuğum var, köpekler girmesin diye kapatıyorum" açıklamasında bulundu.

"TAPUDA BAHÇE OLARAK GÖZÜKÜYOR"

Evlerinin bahçesini çevirdiklerini söyleyen Ayşenur Şahin, "Bu taşlarını sök, istemiyorum. Bu şekilde başladı. Ağabeyim de senin yolunu engellemiyorum, araban geçiyor zaten dedi. Daha sonra burası bizim tapulu arsamız, buradan bir anlaşmazlık çıktı. Her seferinde sesli müzik açtılar. Kapısı olmadığı için hırsız gelip bakıyor. Yolgeçen hanı gibi. Tapuda bahçe olarak gözüküyor, asla yol olarak gözükmüyor. Bu yüzden biz de kapatmak istedik. Arka taraftakilerin evi yola cephe. Demir kapının önüne 5 tane adam diktiler, oturdular. Biz bahçede oturuyoruz, bizi dikizliyorlar. Bu şekilde bizi sürekli tahrik etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra biz de o teli yapıp örtülerle kapattık. Böyle şeylere maruz kalıp da kapatmayan kim olabilir ki?" ifadelerini kullandı.