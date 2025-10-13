Haberler

Türkiye'nin öteki gündemi! "Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler

Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler
Türkiye'nin öteki gündemi!
"Dünyanın sonunu getirecek böcek" olarak tanımlanan kahverengi kokarca, Karadeniz ve Marmara'da yeniden ortaya çıktı. Sakarya, Samsun, Trabzon ve Giresun'da tarım alanlarını saran böceklerle ilgili bir vatandaş, "Bu bir biyolojik silah, son virajdayız" diyerek sosyal medyada dikkat çeken bir uyarı yaptı. Uzmanlar, istilanın tüm Türkiye'ye yayılabileceği konusunda uyarıyor.

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" diye anılan kahverengi kokarca, kış uykusundan çıkarak Sakarya, Samsun, Trabzon, Giresun ve diğer illerde evleri ile tarım alanlarını istila etti. Vatandaşlar ve uzmanlar, türün tüm Türkiye'ye yayılabileceği uyarısında bulunuyor.

İSTİLA KARADENİZ'DEN MARMARA'YA YAYILIYOR

Kahverengi kokarca böceği, son günlerde özellikle Sakarya, Samsun, Trabzon ve Giresun başta olmak üzere birçok ilde görüldü. Kışı kış uykusunda geçiren bu istilacı tür, yeniden ortaya çıkarak hem evleri hem de tarım ürünlerini hedef alıyor. Uzmanlar ve yetkililer, koordineli mücadele çağrısı yapıyor.

VATANDAŞTAN "BİYOLOJİK SİLAH" UYARISI

Kokarca konusunda sosyal medyada paylaşım yapan bir vatandaş "Yıllardır uyarıyorum; ilk defa bu yıl ciddiye alınmaya başladık çünkü artık öngördüğümüz günleri yaşıyoruz. İnanın bunlar iyi günlerimiz. Ben buna biyolojik silah diyorum. Diğer zararlılar gibi belli bir mahsülü hedef almıyorlar; aklınıza gelen tüm meyve, sebze ve bakliyatlara, daha gelişmeden, henüz oluşum aşamasındayken bulaşıyor ve yok ediyor" dedi.

"İKİ YILA KALMAZ ÜLKEMİZDE..."

Sözlerinin devamında "Tekrar uyarıyorum: Son virajdayız" diyen vatandaş, şöyle devam etti: "Acilen, geliştirilmiş bir biyolojik silah olduğunu düşündüğüm yeni nesil kokarcalar için bu zararlı üzerinde uzmanlaşmış timler kurulmalı. Mücadele, yıllardır uygulandığı gibi oturduğumuz yerden kimyasal yöntemlerle değil, birebir mekanik şekilde olmalı. Halkla birlikte ortak hareket edilmeli; kokarca ihbar hattı kurulmalı ve kokarca imha timleri hızlı müdahale etmeli. Aksi takdirde —inşallah yanılırım— iki yıla kalmaz ülkede, pahalı da olsa, sebze ve meyveye erişemeyecek hale geleceğiz. Şehir merkezlerinde dahi evlerde oturamaz hale geleceksiniz. Ben bu canlının zaafları konusunda çok tecrübe kazandım; hiçbir karşılık beklemeden mücadele için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Lütfen sesimizi duyurun."

KOORDİNELİ MÜCADELE ÇAĞRISI

Vatandaşın uyarıları, sahadaki gözlemlerle örtüşürken; tarım ve çevre uzmanları, sistemli ve bilimsel yöntemlerle hızlı müdahale gerektiğini vurguluyor. Bölgesel ilaçlama, cezbet-öldür uygulamaları ve mekanik temizleme çalışmalarının yanı sıra, ihbar hatları ve özel müdahale ekiplerinin oluşturulmasının önemine dikkat çekiliyor.

TARIMSAL VE KAMU SAĞLIĞI RİSKİ

Uzmanlar, kokarcanın fındık, sebze, meyve ve bakliyat başta olmak üzere çok geniş bir ürün grubuna zarar verebildiğini; etkin mücadele edilmezse hem ekonomik kayıp hem de halk sağlığı açısından risklerin artacağını belirtiyor. Yetkililerden, yerel ve merkezi düzeyde koordinasyon, hızlı saha müdahaleleri ve vatandaş bilgilendirmesi bekleniyor.

Olgun Kızıltepe
Mehmet Vatandaş:

Tarım bakanlığı ne yapıyor ne için var???

Said FARUK:

Tarım bakanlığı tarımı bitirmek için mi var

Alkol yasaklanmalidir:

fazlası ile hak ediyoruz her gün zam her gün zam helak olmamamız mucize özellikle reisin helak edilmemesi büyük bir şans kantinde zengin çocuğu yemek yerken pahalı olduğu için bir çikolatayı bile alamayan zengin çocuklarinin yemesini seyreden eve aç dönen aç olduğu için zamn geçsin de ve gidip karnımi doyurayim diye siralara başını koyup zorla uykuya dalmaya çalisan asgari ücretlinin gariban çocuğuklarinin ahı bu ülke yıkılmaya kadar götürür

Börü 24:

Benim yaşım 43 çok okula aç gidip geldik, Babam kendi halini anlattığında benden beter imiş, ortada olan hiç bir şey yok.

Mehmet:

