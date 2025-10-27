Türkiye beşik gibi! Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler
İstanbul açıklarında dün meydana gelen depremin ardından Çanakkale ve Mersin'de peş peşe depremler oldu. AFAD verilerine göre, saat 10.12'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde; saat 09.36'da ise Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremler yaşandı.
- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
- Çanakkale depreminin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.
- Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09.36'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
- Mersin depreminin derinliği 12.78 kilometre olarak ölçüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ve Mersin'in Silifke ilçesinde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi. Buna göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.
MERSİN DE SALLANDI
Başkanlık, saat 09.36'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Deprem, 12.78 kilometre derinlikte meydana geldi.