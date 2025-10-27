Türkiye beşik gibi! Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler

Çanakkale'nin Ayvacık ve Mersin'in Silifke ilçesinde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi. Buna göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.

MERSİN DE SALLANDI

Başkanlık, saat 09.36'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Deprem, 12.78 kilometre derinlikte meydana geldi.