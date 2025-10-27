Haberler

Türkiye beşik gibi! Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler

Türkiye beşik gibi! Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul açıklarında dün meydana gelen depremin ardından Çanakkale ve Mersin'de peş peşe depremler oldu. AFAD verilerine göre, saat 10.12'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde; saat 09.36'da ise Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremler yaşandı.

  • Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
  • Çanakkale depreminin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.
  • Mersin'in Silifke ilçesinde saat 09.36'da 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
  • Mersin depreminin derinliği 12.78 kilometre olarak ölçüldü.

Çanakkale'nin Ayvacık ve Mersin'in Silifke ilçesinde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi. Buna göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.

Türkiye beşik gibi! Mersin ve Çanakkale peş peşe sarsıldı

MERSİN DE SALLANDI

Başkanlık, saat 09.36'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Deprem, 12.78 kilometre derinlikte meydana geldi.

Türkiye beşik gibi! Mersin ve Çanakkale peş peşe sarsıldı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.