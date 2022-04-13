Evlat sahibi olabilmek için yıllarca para biriktirdiler! Evlerinde çıkan bir yangınla paraları da hayalleri de kül oldu

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyünde 12 yıl önce evlenen Rasim ile Hatun Balcı çifti çocuk sahibi olamayınca 3 kez tüp bebek yöntemiyle tedavi gördü ancak, bu tedavileri sonuç vermedi. Fabrika işçisi Rasim ile gündelik işlere giden Hatun Balcı, çok istedikleri bir çocuğa sahip olmak için bir yandan para biriktirip, yakın çevresinde de borç aldı. Ramazan ayından sonra yeniden tedavi olmak için yaklaşık 100 bin lira biriktiren çiftin evleri geçen pazar günü elektrik kontağından çıkan yangında yanarak, küle döndü. Balcı çiftinin çocuk sahibi olmak için biriktirdiği 100 bin lira da yanarak kül oldu.

''100 BİN LİRAMIZ YANDI, OCAĞIMIZ SÖNDÜ''

Evleri, çocuk sahibi olmak için biriktirdikleri para ile küle dönüp, hayallerini kaybeden çift büyük üzüntü yaşadı. Evinde meydana gelen yangınla her şeylerini kaybettiğini söyleyen Rasim Balcı, "Eşimle birlikte işimizi bitirdik, o niyetli olduğu için içeri girdi. Ben de kahveye gittim. Eşim de dinlenme amacıyla uzanmış. Kalktığında bir bakıyor ki her yer alev içinde. Hemen telefonunu kapıp beni arıyor. Koşarak geldim, bir de baktım çatı komple alev içinde. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ocağımız söndü. Her şeyimiz yandı. Bir miktar paramız vardı, o da yandı. Yaklaşık 100 bin TL vardı. Onu da biriktirme amacımız, bizim çocuğumuz olmuyor, tüp bebek tedavisi görmek için biriktiriyorduk. O da gitti. Ben fabrika işçisiyim. Birikim kalmadı. Komşularımız yardımcı oluyor ama biz devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz. Komşumuzun boş evi var, orada kalıyoruz. Halimiz bu. Evimiz babadan kalmaydı. Başka gidecek yerimiz yok. Ne yapabiliriz bilmiyorum. İşadamlarımızdan, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Üzerimizdeki kıyafetten başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

EVLAT HASRETLERİNİ BİTİRMEK İÇİN BORÇ ALMIŞLAR

Evinde başlayan yangında ortaya çıkan ses sonucunda uykusundan uyanarak alevlerden kurtulduğunu söyleyen Hatun Balcı, gözyaşları döktü. Yangın çıktığı sırada uyuduğunu söyleyen Hatun Balcı, "Gözlerimi açtığımda evimizin bütün tavanı yanıyordu. Sadece giriş kalmıştı, oradan çıkabildim. Çıktığımda bütün ev yanıyordu, itfaiyeyi arayabildim. Eşimi aradım, 'Ev yanıyor' dedim. Köylü geldi ama yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir miktar paramız vardı. Yarısını kardeşimden borç almıştım. Birikimimiz vardı. Eşim fabrikada çalıyor, ben de gündelik işte çalışıyorum. Bir evlat hasreti, biz tüp bebek deneyecektik. Onun için birikim yapıyorduk. O birikim de gitti. Bu ay orucu tutup, oruçtan sonra yine başlayacaktık. Çünkü çok denedik, tedavi gördük. Evlat kısmet olmadı. Bir daha şansımızı deneyelim dedik ama o da elimizden gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. 100 bin TL paramız vardı. 35 bin TL kardeşimden, 25 bin TL komşumuzdan borç almıştık. Hem borçla kaldık, hem de para gitti" diye konuştu.

''ÜSTÜMDEKİLER KOMŞUNUN VERDİĞİ KIYAFETLER''

Devlet yetkililerinden yardım beklediğini söyleyen Balcı, "Tarlada çapa işine, elma toplamaya gidiyordum. Gündelik işlerde çalışıyordum. Oradan birikimimiz vardı. Tüp bebekte ne kadar devlet katkısı olsa bile masrafın çok oluyor. Biz 3 defa denedik olmadı. Özelde denedik olmadı. 12 senede 2-3 defa yüz felci geçirdiğim için eşim çalışıp ödedi. Yaptığımız en son birikim de burada gitti. Evimiz ile beraber eşyamız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Üstümdekiler de komşunun verdiği kıyafetler. Devlet büyüklerinden, bir yardım kuruluşu da olabilir, bize bir yardım eli uzatılsın. Biz bu halde ne yapacağız, nereye gideceğiz? Evlat birikimimiz gitti, kiraya da çıkamayız. Fabrika da devamlı iş değil. Daha önce eşimi işten çıkarmışlardı. Yanan birikimimiz içinde eşimin çıkış tazminatı da vardı. O da gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Bize bir yardım eli uzatılsın, evimiz yapılsın. Bir de tüp bebek için bir hastanede bize yardım edilsin" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Yaşam