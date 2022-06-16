Tüm Türkiye bir dönem bu olayı konuşmuştu! İşte 129 No'lu apartmanın akıbeti

Türkiye'de yaşanan birbirinden farklı gizemli olaylar var. Bu olaylar zaman zaman gündeme gelirken, zaman zaman da vatandaşların merak etmesi nedeniyle gerek haberlere gerekse de hikayelere konu oluyor. Ülkemizde en çok konuşulan olayların başında da 129 No'lu apartmanda yaşananlar geliyor.

İKİ KIZ ÖĞRENCİ AYİN YAPTI

İddialara göre 2009 yılında ODTÜ'de okuyan iki genç kız gece yarısı mumlarla satanist ayinler yapar. Apartmanın en üst katında kalan kız öğrenciler o gece gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeder. Apartman sakinlerine göre o gece çok şiddetli bir deprem olur. Kayıtlara göre böyle bir deprem söz konusu değil. Bütün apartmanda camlar kırılıp, eşyalar sarsıntı sebebiyle devrilir.

UZUN SÜRE APARTMANA KİMSE GİREMEMİŞ

Bu olay üzerine apartmanda yaşayan sakinler zaman içinde apartmanı terk eder. Uzun bir süre boyunca apartmana girmeye kimse cesaret edemez. Yakın zamanlarda apartmana girmiş kişiler psikolojisi bozulmuş bir şekilde apartmandan ayrılır. Apartmana girenler, içeri girdikleri anda korku hissine kapıldıklarını ve camların gözleri önünde kırılmaya başladıklarını söylerler.

HAYALET GÖRDÜKLERİNİ SÖYLEYENLER VAR

Apartman yöneticisi, olayların ardından kapıları kilitleyerek binadan ayrılır. Belirli bir süre sonra, yine iddiaya göre binaya birkaç kişi girer ve çıktıklarında binada ağır bir koku olduğunu, camların herhangi bir eylemde bulunmamalarına rağmen kırıldığını ve duvarda semboller ile yazılar olduğunu söyler. Bununla birlikte binada hayalet gördüğünü öne sürenler de çıkar.

BİNA RİSKLİ OLDUĞU GEREKÇESİYLE YIKILDI

129 No'lu apartman, Antalya İşçi Blokları Mahallesi, 1530. Sokak'ta bulunuyordu. Olayla ilgili gerçek ise bir süre sonra ortaya çıktı. Olaydan yaklaşık 2 yıl önce su basması nedeniyle binanın alt katı suyla doldu ve çökmeler yaşanmaya başladı. Binada çökmelerin yaşanmasının ardından apartman sakinleri binada oturmak istemediklerini söyleyerek binayı terk etti. Komşular, firmaya dava açtı ve bu dava sürdüğü sırada binada çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar meydana geldi. Binada oturulma ihtimali kalmayınca mahkeme yıkım kararı aldı.

İşte 129 No'lu apartman:

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