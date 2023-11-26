Sarıkeçili Yörükleri Kış Yurduna Yolculuğa Başladı

Yaz aylarını 'yaz yurdu' adını verdikleri İç Anadolu Bölgesi'nde geçiren konargöçer Sarıkeçili Yörükleri, Konya'nın Hadim ilçesinde 6 ay kaldıktan sonra develer eşliğinde kış yurduna ulaşmak için yolculuğa başladı. Hadim ilçesinden kasım ayı başında hareket eden Yörükler, Karaman il sınırından Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı 1395 rakımdaki Bardat Yaylası'na ulaştı. Zaman zaman yağış nedeniyle konakladıkları yerde uzun süre kalan Yörükler, yolculuklarını kışı daha ılıman iklime sahip Mersin'in Aydıncık ilçesinin Pempecik mevkisinde tamamlayacak. Yörüklerin bundan sonraki yolculuğu da yaklaşık 20 gün sürecek.

Konya'nın güneyinde yer alan Hadim ilçesindeki yaz yurdunda 6 ay kalan Sarıkeçili Yörükler, kış yurduna ulaşmak için kasım ayının başında 200 keçi ve develeriyle birlikte yola çıktı. Yörükler, Karaman il sınırından Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı bin 395 rakımdaki Bardat Yaylası'na ulaştı. Yolculuk sırasında zaman zaman yağış nedeniyle konakladıkları yerde uzun süre kalan Yörükler, eşyalarını develere ve atlara yükleyerek, kışı daha ılıman iklime sahip Mersin'de sürdürmek için yola devam ediyor. Hedeflerinde ise Aydıncık ilçesinin Pempecik mevkisine ulaşmak bulunuyor.

GÜNDE 5-10 KİLOMETRE YOLCULUK YAPIYORLAR

Eşi Hatice, kızı Fatma Dilekmen, damadı Mustafa Dilekmen, 2,5 yaşındaki torunu Ali Dilekmen ile geleneksel yolculuğunu sürdüren 'Kuş Ali' lakaplı Ali Uçar (66), hava şartları ve yol durumuna göre bazı günler 5, bazı günler de 10 kilometrelik yolculuk yaptıklarını söyledi. Uçar, "Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Aladağlar'dan 20 gün önce yolla çıktık. Daha 20 günlük bir yolculuğumuz var. Allah kısmet ederse Aydıncık-Bozyazı arasında kalacağız. Oralara kadar gideceğiz. Hava şartları ve konaklayacak yere göre günlük olarak hareket ediyoruz" dedi.

'ATALARIMIZDAN KALAN GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Atalarından kalan geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Ali Uçar, "Göçerlik bize dedelerimizden kalan meslek. Bizden sonra gelen nesiller bunu yapamaz, sürdüremez. Çünkü biz büyüklerimizden böyle gördük. Deve kervanı ile yolculuk yapıyoruz. Deve de kimsede kalmadı, sadece bende var. Bizim için Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışanları çok önemlidir. Çünkü onlar bize yardımcı oluyor, yer gösteriyor. Sarıkeçili demeseniz bizi kimse tanımaz. Adınla, namınla söylesen herkes tanır ve bilir, Sarıkeçili Yörük olduğunu" diye konuştu.

MERSİN'DE 5 AY KALACAKLAR

Ali Uçar, 20 gün daha sürecek yolculuğun Aydıncık ilçesindeki Söğüt Yaylası'nda son bulacağını kaydederek, "Konya civarına gittiğimizde orada Hadim ilçesinde Aladağ var, orada kalırız. Kışın ise de Mersin'de Bozyazı-Aydıncık arasında kalırız. Hadim de 6 ay, Mersin'de ise 5 ay kalıyoruz. Nisan ya da mayıs ayından yeniden Hadim'e döneriz" ifadelerini kullandı.