Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
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Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
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1972 yılında Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'ne düşen keşif uçağının enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan, biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Sapanca Gölü'nün derinliklerinde 1972 yılında düşen keşif uçağı enkazının 53 yıl sonraki hali gazeteci ve su altı fotoğrafçısı Hasan Coşkun tarafından kayıt altına alındı.

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

KANAT KISMI NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLEBİLİYOR

Su altı kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, uçağın özellikle kanat kısmının net bir şekilde görülebildiği, gövde kısmının ise midye tabakasıyla kaplandığı tespit edildi. Coşkun, uçağın gövde kısmının sahilden yaklaşık 200 metre açıkta ve 8 metre derinlikte bulunduğunu belirtti.

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

DÜŞEN 5 HAVA ARACINDAN SADECE BİRİNİN ENKAZI TESPİT EDİLEBİLDİ

Tarihi kayıtlara göre Sapanca Gölü'ne bugüne kadar 4 uçak ve 1 helikopterin düştüğünü ifade eden Coşkun, yalnızca 1972 yılında düşen bu keşif uçağının enkazının yerinin tespit edilerek görüntülenebildiğini aktardı.

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

"SU YAPISI METALİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KORUDU"

Coşkun, aradan geçen 53 yıla rağmen enkazın korozyondan fazla etkilenmediğini ve gölün su yapısının metali büyük ölçüde koruduğunu dile getirdi.

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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