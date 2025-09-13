Haberler

Şanlıurfa'da Yöresel Kıyafetlerle Süslenen Aşiret Düğünü
Güncelleme:
Haber Videosu

Şanlıurfa'da Karakeçili aşiretine mensup Akıl ve Suyun ailelerinin çocukları Gülsüm ve Hamit'in dünya evine girdiği düğün töreni, yöresel kıyafet defilesine dönüştü. Genç çiftin kirveliğini Acemoğlu aşiretinden iş adamı Şıh Müslüm Leventoğlu üstlendi. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği düğün töreninde, yöresel yemek, düğün töreni, davul zurnalı halaylar ve para yağmuru ile renklendi.

Şanlıurfa'dadillere destan aşiret düğün gerçekleşti. Karakeçili aşiretine mensup Akıl ve Suyun ailelerinin çocukları Gülsüm ve Hamit'in dünya evine girdiği düğün töreninde adeta yöresel kıyafet defilesi yaşandı.

Genç çiftin kirveliğini Acemoğlu aşireti mensubu iş adamı Şıh Müslüm Leventoğlu yaptı.

Özel bir kır bahçesinde düzenlenen düğün törenine çok sayıda siyasi bürokrat iş adamları ve davetliler katıldı.

Fehmi Akıl'ın kızı Gülsüm Akıl ve Mehmet Ali Suyun'un oğlu Hamit Suyun, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi.

Düğün Gülsüm ve Hamit çiftinin tören alanına gelmesiyle başladı. İlk danslarını yapan çift, davetliler tarafından pada yağmuruna tutuldu.

İlk Dans sonrası resmi nikah törenine geçildi.

Karaköprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi'nin kıydığı nikahta genç çifte CHP Şanlıurfa il Başkanı Ferhat Karadağ, iş adamları Mehmet Emin Acemoğlu, Yusuf Kadirağa, Mehmet Erkmen ve Mehmet Ender şahitlik yaptı.

Kıyılan nikah sonrası davul zurnalı halaylar çekilmeye başladı.

Popstar yıldızı İshak Demir'in sahne aldığı düğünde Türkçe ve Kürtçe şarkı- türküler eşliğinde halaylar çekildi. Karakeçili aşiretine mensup özellikle kadınların giydiği yöresel kıyafetler göze çarptı. Renga renk kıyafetler giyen kadın davetliler altın kemerlerle adeta bir defile şov yaptı.

Saatlerce süren düğünde gelin damat ve kirveye para yağdırıldı.

Düğünde misafirlere Yöresel yemek ve tatlılar ikram edildi.

Genç çiftin kirvesi Acemoğlu aşireti mensubu iş adamı Şıh Müslüm Leventoğlu, bu mutlu gecede kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkürlerini iletti.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
