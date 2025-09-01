Şanlıurfa'da Geçici İşçilerin Hayali Gerçek Oldu: Daimi Kadro Müjdesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllardır geçici statüde çalışan işçiler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla geçici personelin daimi kadroya geçirilmesine yönelik karar uygulamaya kondu.

Karar sonrası belediye çalışanları büyük sevinç yaşarken, bu tarihi anı davul-zurna eşliğinde halaylarla kutladı. Başkan Gülpınar, "Biz hiçbir zaman söz vermedik, inşallah dedik ve bugün o sözü tuttuk" diyerek, sürecin samimiyetle ve adaletle yürütüldüğünü vurguladı.

GEÇİCİ STATÜYE SON, İŞ GÜVENCESİNE MERHABA

Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan ve her 6 ayda bir sözleşmeleri yenilenerek belirsizlik içinde çalışmaya devam eden personelin mağduriyeti sona erdi. Başkan Gülpınar'ın girişimiyle, geçici personelin iş güvencesini sağlayacak şekilde daimi statüye geçirilmesi kararlaştırıldı. İlgili yasal ve idari düzenlemelerin tamamlanmasının ardından geçiş süreci resmen başlatıldı.

Bu düzenlemeyle çalışanların gelecek kaygısının ortadan kaldırılması, kurumsal bağlılıklarının artırılması ve belediye hizmetlerinde sürdürülebilir verimlilik hedeflendi.

Daimi kadroya geçiş müjdesini alan işçiler, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde bir araya gelerek sevinçlerini paylaştı. Davul-zurna eşliğinde halay çeken çalışanlar, bu anı hep birlikte kutladı. Başkan Gülpınar da, daimi kadro sevincini yaşayan işçilerle buluşarak, coşkulu anlarına eşlik etti.

"SÖZ VERMEDİK, YAPTIK"

İşçilere yönelik konuşma yapan Başkan Gülpınar, geçici statüde çalışan işçilerin yıllardır çözülemeyen sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti.

"Bir kangren olmuş sorunu daha çözüyoruz" diyen Gülpınar, "Biz hiçbir zaman söz vermedik. Benim ağzımdan söz çıkmaz. Biz yaparız, sonra 'yaptık' deriz. Size 'inşallah' dedik, 'bakacağız' dedik, 'çalışacağız' dedik. Bugün de o sözü yerine getirdik" dedi.

Konuşması sırasında işçilere, "Siz hiçbiriniz benimle işe başlamadınız değil mi?" diye soran Başkan Gülpınar, "Hayır" cevabını aldıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Benim referansımla, torpille kimse başlamadı. Eğer birilerini işe almak isteseydim, sizi çıkarır, yerinize 218 kişi alırdım. Ama bizim anlayışımız bu değil. Biz belediyeye adaleti hâkim kılmak için geldik. Belediye binası girişine de yazdık: 'Yolsuzluk yok, rüşvet yok, torpil yok.' Bu ilkemizin arkasındayız."

"BU SİZİN YILLARDIR VERDİĞİNİZ EMEĞİN BİR KARŞILIĞIDIR"

Gülpınar, yapılan düzenlemenin sadece mevcut çalışanları kapsadığını ve yeni bir işe alım olmadığını özellikle vurgulayarak, "Bu uygulama sadece yıllardır burada emek veren personelimizi ilgilendiriyor. Kimse bunu başka bir alım gibi görmesin. Bu sizin yıllardır verdiğiniz emeğin bir karşılığıdır, sizin hakkınızdır. Lütfen başka kimse alınmasın" dedi.

"ARTIK PARA HIRSIZA DEĞİL, HALKIN HİZMETİNE GİDİYOR"

Tasarruf ve şeffaflık vurgusu da yapan Gülpınar, "Birileri diyor ki, 'Para yoktu, işçi alıyorsunuz.' Hayır! Biz tasarruf ediyoruz. Artık bu belediyede hırsızın, arsızın cebine para gitmiyor. Paralar kendi cebimizde kalıyor, biz de bu kaynakları halkımız ve çalışanlarımız için kullanıyoruz. Allah hayırlı etsin. Biz sizden sadece dua istiyoruz" şeklinde konuştu.

"10 YILDIR BU GÜNÜ BEKLİYORDUK"

Kararın ardından açıklama yapan belediye işçileri, duydukları mutluluğu dile getirerek Başkan Gülpınar'a teşekkür etti. Bir işçinin, "Başkanım, 10 yıldır biz bu günü bekliyoruz" demesi dikkat çekti.

Kutlamaların ardından Başkan Gülpınar ve işçiler, bu anlamlı günü ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi.