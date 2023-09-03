Samsun'da heyelan ve sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada

Samsun'da sel felaketi sonucu yaşanan heyelanda 2 vatandaş sel sularına kapıldı. Yaşanan dehşet anları anbean güvenlik ve vatandaş kameralarına yansıdı.

SULAR ARAÇLARI VE VATANDAŞLARI BERABERİNDE GÖTÜRDÜ

Selin ekili olduğu Samsun'da gece saatlerinden itibaren İlkadım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Kuvvetli sağanak bazı yerlerde heyelan yaşanmasına sebep oldu. Özellik Baruthane Mahallesi'nde yaşanan olayda yoğun yağışla birlikte yüksek bir kesimde aşağıya doğru akan sular araçları ve vatandaşları beraberinde götürdü.

2 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

İlkadım ilçesi Ihlamur Bulvar üzerinde yaşanan heyelanda cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi heyelana yakalandı. Metrelerce sürüklenen kişi son anda yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan motosikleti ile seyir halinde olan bir kişiyi ise sel suları beraberinde götürdü. Yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.