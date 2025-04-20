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Samandağ'da Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı Kutladı

Samandağ'da Hristiyanlar Paskalya Bayramı'nı Kutladı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı düzenledikleri ayinle kutladı. Azize Tekla Kilisesi'nde yapılan ayinde dualar okundu, ilahiler söylendi ve bayram coşkusu yaşandı.

HATAY'IN Samandağ ilçesinde yaşayan Hristiyanlar, Paskalya Bayramı'nı kutladı.

Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın diriliş günü olarak kutlanan Paskalya Bayramı dolayısıyla Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Azize Tekla Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Kilise papazı Abdullah Yumurta'nın yönettiği ayinde, kilise korosu ilahiler söyledi, mum yakarak dualar okudu. Havai fişek gösterilerinin de yapıldığı ayin sonunda, vatandaşlar boyalı yumurtaları tokuşturarak, birbirlerinin bayramını kutladı. Kutlamalara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katılarak vatandaşların bayramını kutladı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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